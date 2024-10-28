政府公布金融市場負責任地應用AI政策宣言　涉五項重點

政府今日（28日）發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言。



財政司司長陳茂波表示：「作為國際金融中心，香港對在金融市場應用人工智能抱開放和審慎的態度。政策宣言清晰闡明政府的政策立場及方針，推動金融市場負責任地應用人工智能。隨着人工智能技術不斷發展，我們會密切關注市場發展，以及參考海內外經驗，充分利用香港匯聚內地和國際數據、資訊自由流通的獨有優勢，推動金融服務業應用人工智能，因地制宜加速培育新質生產力。」

財經事務及庫務局局長許正宇說：「政府將與金融監管機構和行業持份者攜手合作，締造健康及可持續的市場環境，協助金融機構抓緊機遇，負責任地採用人工智能，促進香港作為國際金融中心的高質量發展。現時已有不少可供金融機構、會計公司及方案供應商使用的人工智能模型及基礎建設。我們鼓勵金融服務業積極利用有關市場資源。」

政策宣言涵蓋以下重點

1. 政府認為在金融市場應用人工智能具有三大特性，包括數據導向、雙面效果及充滿活力。政府會採取雙軌模式，以促進金融服務業採用及發展人工智能，並同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰；

2. 金融機構應制定人工智能管治策略，為如何實施及使用人工智能系統指明方向。在人工智能系統的採購、使用及管理上應採用風險為本的方法，而人為監督對緩解潛在風險至關重要；

3. 香港科技大學將會開放其研發的人工智能模型及運算資源予香港金融服務業使用，為金融機構在部署內部系統或開發應用程式及網絡介面時提供顧問及訓練服務；

4. 就受監管的金融機構而言，人工智能帶來的潛在風險已適當地在金融監管機構所發布的相關法規及／或指引中體現。為配合人工智能的最新發展及國際做法，包括可解釋人工智能的出現，金融監管機構將持續檢視及更新現行的相關法規及／或指引；以及

5. 警方一直與國際組織、其他司法管轄區的執法機關，以及人工智能業界進行情報互換，以應對人工智能為網絡警政所帶來的挑戰。在公眾教育方面，投資者及理財教育委員會將增強公眾認知及了解人工智能技術為零售投資及財務管理所帶來的機遇及風險。

「由科大研究團隊開發的InvestLM 為本港首個專為金融界而設、應用於生成式人工智能（生成式AI）的大語言模型。我們感到欣喜，能夠貢獻科大的專業知識及算力，支援本地金融業，特別是中小型金融企業，利用該語言模型生成金融文本的強大能力。為此，科大快將為已登記的金融企業用戶提供建基於InvestLM的網上生成式AI服務 。該模型為金融領域的大語言模型，在大量財經文本上進行了訓練，相較通用大語言模型，在分析和生成金融文本方面，能夠提供更準確、更相關的回應，有助提高金融專業人士工作效率，包括提供投資意見、撮寫財經文章、從文件報告中提取資料和總結等。」

Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊指：「Microsoft 歡迎香港政府有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言。AI管治策略是創新的基石。即使企業的AI使用仍在起步階段，但面對員工使用自己的AI工具作工作用途漸成常態，企業建立AI指引變得刻不容緩。為了充份發揮AI的可能性，企業應該將其AI解決方案建置在企業級且值得信賴的平台上，以提供保密、受保障且安全的環境。此外，從員工的角度降低潛在風險，企業應為員工提供充足的訓練，讓他們對負責任AI有正確且足夠的理解，為保障數據安全把關。」