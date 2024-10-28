金融科技周｜滙豐林慧虹︰正試驗約百個生成式人工智能方案

滙豐香港區行政總裁林慧虹今天出席「香港金融科技周2024」，她表示，滙豐歡迎政府發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言，透過雙軌模式讓金融機構能在管理相關風險的大前題下，推動人工智能的適當應用。

林慧虹於會上又稱，人工智能可改變銀行服務客戶的方式，並提升業界的運營效率。該行在十多年前已投放機器學習及人工智能方面的發展。

滙豐已在詐騙檢測、後台自動化、交易監控、客戶服務和風險評估等領域上有超過1000個使用人工智能的用例。例如運用人工智能，在全球每月13億筆交易中，偵測金融犯罪的跡象。至於生成式人工智能(Generative AI)方面，該行正試驗約100個不同的方案。

她相信在未來的科技及人工智能發展上，銀行與金融科技公司會有更多的合作而非競爭。

林慧虹又指，滙豐是數以百計金融科技公司的客戶、合作夥伴、往來銀行和投資者，既提供度身訂製融資方案，又會使用他們的創新服務，甚至進行投資，合作模式多元化。早前與香港科技園公司簽署為期3年的戰略合作協議，進一步建立更有效促進銀行與金融科技合作的⽣態圈。

她續稱，該行將繼續全力配合，在香港的數字經濟願景中，發揮金融科技的重要作用。