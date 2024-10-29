香港9月出口按年升4.7%　遜預期　入口按年增1.4%

本港9月出口連升第7個月，但升幅收窄且表現遜預期；進口亦遜於預期。政府統計處公布，繼8月份出口按年升6.4%後，9月份商品整體出口貨值為3,981億元，按年升4.7%，遜於市場預期升6.6%。同時，繼8月進口按年升7.9%後，9月份商品進口貨值為4,513億元，按年升1.4%，亦遜於預期升2.2%。



9月份錄得有形貿易逆差532億元，相等於商品進口貨值的11.8%。

對越南出口飆逾3成

9月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升6.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南升33%、泰國升19.8%和中國內地升12.3%。另一方面，輸往印度則跌22.9%、韓國跌22.5%和台灣跌18.8%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是瑞士跌21.9%和美國跌2.3%。另一方面，輸往荷蘭則升16.4%。

9月，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南升24.4%、台灣升17.4%、菲律賓升16.1%、韓國升13.5%、日本升9.4%和內地升1.1%。另一方面，來自泰國則跌15.7%和美國跌9.8%。

葵涌貨櫃碼頭4月時的情況。（香港01攝）

首9個月出口貨值按年升近11%

今年首9個月，商品整體出口貨值按年升10.7%；商品進口貨值上升7.1%；有形貿易逆差2,700億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

政府發言人表示，9月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地及歐盟的出口進一步上升，輸往美國的出口則回落。輸往許多主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，貿易磨擦升溫和環球經濟的不明朗因素可能會繼續影響香港的出口表現，不過內地經濟前景改善應會提供一些支持。