懶理新品發布　小米低開1%　SU7 Ultra預售首10分鐘訂單逾3680架

小米﹙1810﹚昨日在北京召開小米15系列暨小米澎湃OS 2新品發佈會，該股股價今早隨大市低開，開報25.6元，跌1%。

小米創始人、董事長兼CEO雷軍宣佈了小米汽車原型車在紐北跑出6分46秒874的圈速，登頂「紐北全球最速四門車」的好消息，並領銜發佈了小米15系列手機、小米澎湃OS 2、小米SU7 Ultra量產版，以及小米平板7系列、小米手環9Pro、小米手錶S4、米家空調上出風Pro等16款「人車家全生態」新品。

其中，據了解，小米SU7 Ultra即日起開啟預售，2025年3月正式上市。小米SU7 Ultra預售價81.49萬元人民幣，10月29日晚10點開啟預訂，意向金10,000元人民幣，可享受優先交付。預售開啓十分鐘，訂單量即突破3,680台。

汽車業務方面，小米SU7發佈即交付。2024年7月，小米SU7銷量超過特斯拉Model 3，成為20萬以上最暢銷的純電轎車。2024年10月，小米SU7完成單月交付破20000台，從第一輛車交付到單月交付破兩萬只用了七個月，創下行業記錄。全年10萬輛的交付目標也將於11月提前完成。