中銀香港第三季經營溢利多賺4.9%　淨息差按季擴1個基點至1.63%

中銀香港公佈第三季業績，期內提取減值準備前的經營溢利按年增4.94%至142.29億元，提取減值準備前的淨經營收入按年增3.9%至184.79億元。



中銀香港表示，加強存款定價和期檔管理，積極拓展支儲存款規模，抵銷了市場利率下行令資產收益率下降的影響，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按季擴闊1個基點至1.63%，淨利息收入按季上升1.8%。

淨服務費及佣金收入按季下降1.9%，主要由於貸款和證券 經紀的佣金收入下降。淨交易性收入按季上升，主要由於外匯交易及外 匯交易產品的淨交易性收益上升。減值準備淨撥備為12.42億元，按季上升4,400萬元，主要由信貸組合變化所帶動。

首3季提取減值準備前的淨經營收入增逾1成

今年2024年首九個月，提取減值準備前的淨經營收入按年增長10.7%，第三季度按季上升5.3%。期內計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按年上升10.4%，其中平均生息資產上升9.9%，淨息差按年持平於1.62%。

期內淨服務費及佣金收入按年上升2.7%。客戶存款較2023年末增長8.6%，客戶貸款下跌1.9%。減值貸款比率為1.11%。