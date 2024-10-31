友邦第3季新業務價值增16%至11.6億美元　香港業務NBV升24%

友邦（1299）公布截至今年9月底第3季業績，按固定匯率基準計算季內新業務價值（NBV）增長16%至11.6億美元，為新高；又指出所有報告分部均錄得增長。公司又指出新業務價值利潤率為52.2%，升0.8個百分點；年化新增保費增長14%至22.1億美元。



友邦保險香港業務締造24%的新業務價值增長，主要受惠來自本地客戶的新業務價值增加28%，以及來自內地訪客的新業務價值上升20%。在第三季，代理渠道錄得自2023年2月全面通關後，來自中國內地訪客最高的季度新業務價值。

友邦保險中國業務的新業務價值升9%，代理及銀行保險渠道均有所增長。儘管季內行業重新定價前提早把部分產品撤出市場，仍在2023年第三季非常強勁的比較基數上取得增長。

對獲批於安徽及山東建分公司感高興

首席執行官兼總裁李源祥表示在中國內地，公司不斷擴大和深化在新業務地區的拓展，並取得卓越進展。同時對獲得監管部門批准在安徽省和山東省籌建分公司感到高興。

友邦在18個市場中的15個實現增長。受惠於更高的代理活躍度和生產力，「最優秀代理」的新業務價值增長15%。代理招聘持續強勁，新入職代理人數錄得雙位數字的增長，集團活躍代理人數較2023年第三季上升9%。在銀行保險渠道非常強勁增長的支持下，其夥伴分銷業務的新業務價值上升16%。