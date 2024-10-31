香港上季經濟按年增長1.8%　遜預期　按季則倒退1.1%

香港經濟在今年第3季增長幅度不及預期，按年升1.8%。政府統計處今日（31日）發布今年第3季的本地生產總值預先估計，季內本地生產總值按年上升1.8%，遜預期，而第二季的升幅為3.2%。今年首3季合計，本地生產總值較上年同期實質上升2.6%。



政府指出在今年第3季，私人消費開支按年實質下跌1.4%，而第2季的跌幅為1.6%。而按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，按年錄得2.1%的實質升幅，而第3季的升幅為2.2%。本地固定資本形成總額繼第2季上升4.1%後，在第3季與上年同期比較實質上升3.7%。

本地固定資本形成總額在第3季，與上年同期比較實質上升3.7%。（資料圖片）

第3季出口增長3.9%

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.9%的實質升幅，升幅較第2季的7.5%有所放緩。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在於季內實質上升2.6%，而第2季的升幅為3.4%。

服務輸出在今年第3季與上年同期比較實質上升2.4%，而第2季的升幅為1.1%。服務輸入繼今年第2季上升12.3%後，在第3季實質上升8.2%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，第3季較第2季實質下跌1.1%。

政府發言人表示，香港經濟在今年第3季繼續按年擴張，儘管步伐有所放緩。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第3季按年增長1.8%。首3季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第3季下跌1.1%。

上季香港經濟增長1.8%。（資料圖片）

政府料經濟年內餘下時間續增長

按主要開支組成部分分析，隨着一些主要市場的經濟增長放緩，整體貨物出口的按年增長有所減慢。服務輸出受跨境經濟活動增加所支持，繼續錄得溫和升幅。整體投資開支隨着整體經濟增長進一步增加。然而，在市民消費模式改變下，私人消費開支繼續下跌。

政府又指出展望未來，經濟應會在今年餘下時間繼續增長。儘管全球經濟不確定性和貿易摩擦可能會影響香港的貨物出口表現，但各主要央行放寬貨幣政策，以及內地經濟前景隨着國家最近推出一攬子提振措施而改善，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。港元匯率或會隨美元走弱，加上中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會繼續構成挑戰。