金管局與沙特PIF簽MOU　共同出資創設10億美元新投資基金

沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）與香港金融管理局（金管局）周四（10月31日）簽署諒解備忘錄，共同出資支持創設一項目標規模達10億美元的新投資基金。諒解備忘錄於利雅德第8屆「未來投資倡議」大會上簽署。



根據諒解備忘錄，該基金將探索在製造業、再生能源、金融科技及醫療保健等領域的投資機會，促進與香港和大灣區有聯繫的企業在沙特阿拉伯當地發展。新基金將支持重點領域的企業發展為區內領先企業，為當地創造更多的高技術就業機會，推動經濟增長。基金亦將會加強香港作為全球領先金融中心的地位，充分發揮其具備多元人才庫、高效金融基建及龐大資金流動性的優勢。

備忘錄標誌雙方合作新里程

PIF與金管局簽署的諒解備忘錄標誌着雙方合作的新里程，凸顯兩個重要機構之間的經濟聯繫。計劃設立的新基金亦與PIF推動經濟多元化及可持續發展的策略一致。

是次夥伴合作結合了金管局的長期投資專業知識與PIF對目標領域的策略，投資於將會塑造未來經濟的產業，深具共同推動兩地繁榮發展的潛力。

新基金將促進通過香港進行海外直接投資，為企業提供平台推動業務作國際化發展及把握沙特阿拉伯的投資良機。