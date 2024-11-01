禹洲折讓74%供股擬籌1.1億元　另按15倍溢價向債權人配股

禹洲集團（1628）公布供股計劃，以集資約1.1億元。同時亦計劃待重組生效日期作實後，向債權人配股，配股價為2.127元，較周四（31日）公司收市價存有溢價接近15倍。



受到有關消息拖累，禹洲股價明顯下挫，曾低見0.109元。截至上午9時58分，報0.112元，挫15.8%。

公司建議按每100股股份可獲發49股供股股分的基準進行供股，發行最多32.07億股供股股份，供股價每股0.035元，較昨日收市價0.133元折讓73.68%，集資1.12億元，淨額1.1億元，用於支付重組支持協議費用、有關建議重組費用以及流動資金需求。供股股份相當於擴大後股本約32.89%。

另外，集團表示，待重組生效日期作實後，公司將於重組生效日期按換股價每股現有股份2.127元，向認購人（持有總額為15.39億美元（約120.07億港元）的的計劃債權人）配發及發行合共56.45億股現有股份。新股權約佔緊隨供股完成及發行新股權後已發行股份數目之36.67%。新股權換股價2.127元較周四收市價0.133元溢價約14.99倍。

另外，董事會建議實行股份合併，基準為每10股合併為1股。現有股份以每手買賣單位1,000股買賣。待股份合併生效後，建議將股份買賣的每手買賣單位由1,000股更改為5,000股。