美國大選｜星展指特朗普若上台　中國勢加碼政策應對　授港股部署

近期恒指波動較大，主要受中國國家發展和改革委員會發布會後出現大量獲利回吐影響，儘管如此，星展仍將未來12個月恒指目標，由20300點上調至24000點。



星展香港研究部董事兼香港/中國股票市場策略師應毓華表示，上調目標價反映對中國政策及資金流動持樂觀態度，主要是自9月尾人行公佈一系列以來，中國出現了「政策轉向」，針對真正的經濟問題，包括通縮、消費及私營經濟疲弱等對症下藥，公佈及執行速度也快於之前。於此同時，港股估值也較為便宜，預計未來12個月每股盈利及估值，均能夠有所上升。

星展將未來12個月恒指目標，由20300點上調至24000點認為，認為自9月尾人行公佈一系列以來，中國出現了「政策轉向」。

中國「政策轉向」 額外財政支持規模將達2萬億

至於未來中國經濟政策走向，應毓華指出，會關注本周人大常委會政策動向，預計政策會首先以舒緩地方政府債務為目標，可能會透過發國債等方式置換債務，預計今年年內財政額外財政支持規模將達2萬億元人民。

同時，今年年底的政治局會議及中央經濟工作會議，也預料會對明年刺激經濟政策作部署。除了地方債務問題外，其次會針對結構性轉型等方面例如消費來推出相關支持政策。考慮到這一系列支持政策，預計中國今年能達致5%的經濟增長目標。

應毓華表示，若特朗普上台，中國方面相信會有加碼政策去應對關稅方面的新政策，或引發市場對新政策的憧憬。（Reuters）

特朗普上台對投資者心理衝擊或不如上一輪

對於美國大選，應毓華表示，市場擔憂特朗普上台會較為不利於中國，包括徵加關稅，但預計投資者已對此有所心理準備，相關心理衝擊不會如他首次當選時。同時預期中國也會有加碼政策去應對關稅方面的新政策，或引發市場對新政策的憧憬。

港股建議板塊方面，在近日仍未有公佈大選結果前，建議投資者以防守性投資策略為主，可關注公用股等業務、現金流及派息較穩定的股票，避免出口關聯板塊，包括家電或在美國有市場份額的股份。同時，還會較為看好互聯網、科技硬件、保險及高息國企等板塊。

星展建議在美國大選公布結果前，投資者以防守性投資策略為主，可關注公用股等業務、現金流及派息較穩定的股票，避免出口關聯板塊。（資料圖片）

另外，星展香港推出市場上首個為投資而設的股票助手DBS EASY，客戶通過即使通訊軟件WhatsApp，便能獲取股票資訊及投資管理服務。

星展香港研究部董事兼香港/中國股票市場策略師應毓華（右），零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳（左）。

看好互聯網、科技硬件、保險及高息國企等板塊

星展香港零售銀行業務及財富管理投資產品及諮詢部主管謝佩芳表示，展望未來，市場整合為投資者提供了投資優質股票良機，DBS EASY能提升投資管理體驗，並重新定義用戶如何透過聊天機器人管理投資組合，並有效應對市場變化。

DBS EASY主要功能包括個人化股票觀察列表和股價提示，當股票達目標價是，會通過WhatsApp即時通知用戶。此外，聊天機器人還題哦能夠港股及美股最新價格表現，用戶能透過簡單文字指令追踪股價變化。其並提供個股的見解及分析，包括星展研究團隊提供的目標價格及評級。