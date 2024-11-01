理想汽車10月交付量按年增27%至5.1萬輛　小鵬交付量同月升2成

內地車企陸續公布今年10月交付數據。理想汽車（2015）宣佈，2024年10月，理想汽車交付新車51,443輛，按年增長27.3%。截至2024年10月31日，理想汽車2024年共交付393,255輛，歷史累計交付量為1,026,619輛。



至於小鵬（9868）於當月共交付智能電動汽車23,917輛，創下了月度交付量的新紀錄，按年增長20%，較9月增長12%。

公司指出小鵬MONA M03連續第2個月交付量超過了10,000輛。2024年前10個月，小鵬汽車共交付了智能電動汽車122,478輛，较去年同期增長了21%。

圖為2023年8月，德國柏林的展廳內的蔚來 ET5 車型和蔚來 EP9 跑車。(Reuters)

蔚來交付量增逾3成

蔚來（9866）指出於10月交付20,976輛汽車，按年增長30.5%。有關交付包括本公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車16,657輛，以及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車4,319輛。截至2024年10月31日，累計汽車交付量達619,851輛。

吉利10月銷量按年增28%

吉利（0175）於10月總銷量為22.67萬輛，按年增加28%；全年總銷量為171.6萬輛，按年增加32%。