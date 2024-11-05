港產「大正資本」聯手日本SPARX進軍兩地股市　陳惠仁:增長潛力大

為加強亞洲市場的投資合作，港產基金「大正資本」（Chartwell Capital）與SPARX亞洲投資顧問有限公司宣布建立合作夥伴關係。而相關合作雙方期望利用各自的優勢，共同為投資者創造更多價值。大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁表示：「香港和日本兩個市場存在很大增長潛力，相信這次合作，將能帶來更多的投資機遇。」



日本股市仍有相當大回升空間

投資顧問公司Sparx Asia基金經理Masakazu Takeda坦言，儘管日本面臨貨幣政策與經濟的挑戰，但自從安倍晉三在2012年進行經濟改革後，市場結構已經發生顯著變化。但日本股市卻仍未完全反映這些正面變化，仍有相當大的回升空間。

他強調，日本正在走出長期結構性通縮，這一過程不僅改變了消費者行為，也對企業與金融市場產生了深遠影響。隨著投資需求的上升，這將對日本股市帶來積極的信號，並吸引更多資金流入。

日股仍有相當大回升空間。(資料圖片)

本港科技股及高息股同呈較低估值

而陳惠仁在談到香港市場時表示，科技股及高息股，與日本股票市場一樣，目前同樣呈現較低估值，例如阿里巴巴（9988）和京東（9618）等。儘管港股市場近期有一定反彈，但目前PE仍處於相對較低的水平，意味著市場仍有較大增長空間，另外，不少上市公司的ROE（股本回報率）同樣不足。「香港可以向日本學習，日本企業如何可有效提升股東價值，以及股本回報率。」

此外，他指出，隨著香港與大灣區的整合，兩地的投資機會也呈現增長潛力，為日本和中國市場的投資者，提供了更多的選擇和機會。