「冠軍基金經理」主理、港基金公司退出資管業務　退還客戶125億

由「冠軍基金經理」蔡雅頌所帶領的行健資產管理有限公司宣布，三位創辦人計劃於2025年底前從資產管理行業退休，將會重組行健集團，第一步是退還所有客戶的資本並退出資產管理業務。該公司聲明提到，主動向全球投資者退還的資本預計將會超過16億美元（約124.8億港元）。



2009年成立於香港客戶包括主權基金及家辦

聲明提到，公司在過去的15年裏保持健康的財務狀況，其傑出的團隊帶領行健實現了多個重要里程碑，其中包括在成立幾年內擠身亞洲少數管理十億美元以上的對沖基金公司，在零售市場的旗艦基金自成立日起創造了明顯高於平均的回報表現、成功建立了一個能滿足全球頂級機構投資者的管理體系、並與領先國際的金融機構合作在香港和內地開展零售業務。

行健資產管理是一家在2009年成立於香港的資產管理公司，客戶包括主權財富基金、私人銀行、組合管理基金、家族辦公室以及來自中國內地和香港的個人投資者。

根據該公司的官方網站，行健投資管理團隊由首席投資總監蔡雅頌帶領，負責基金整體的投資管理工作。在成立行健資產管理前，蔡雅頌是惠理集團的執行董事兼高級基金經理，擁有超過28年投資管理經驗。

至於董事總經理及副投資總監潘振邦，在成立行健資產管理前，是Buena Vista Fund Management Limited的高級分析員，擁有超過37年證券行業經驗。行政總裁顏偉華在2009年出任行健資產管理行政總裁前，是惠理集團的行政總裁及執行董事，擁有超過28年基金管理行業經驗。