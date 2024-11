美國大選｜伽羅華拆局︰倘特朗普贏　全面利好美股　惟不利這資產

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普/賀錦麗 / US Election】美國大選進入直路,前總統特朗普﹙Donald trump﹚暫時以較大優勢領先對手賀錦麗﹙Kamala D. Harris﹚,而且共和黨在參眾兩院的選戰都居於上風,特別是重奪參議院控制的機會相當高,為特朗普推出新政掃除障礙,所以,對於美國乃至全球,特朗普重返白宮都是game changer。



特朗普的執政口號好簡單,就是「讓美國再次偉大, MAGA」,他揚言一旦重掌帥印,必須要關閉邊境(主要是美墨邊境)、遣返非法移民、降低稅收、放寬監管及擺脫通脹,避免美國經濟陷入衰退。此外,他支持提高關稅、強美元和推行新美國工業主義,這些都關繫到美國對外經貿關係,有必要花篇幅來討論。

首先,無論是特朗普,還是賀錦麗勝選,只要大選結果愈早明朗化,而11月6日又如期減息25點子下,圍繞美股的不確定性將一掃而空,對美股是短線利好,否則金融市場難免陷入波動,從大選日美股造好來看,相信選舉結果不會太出人意表。

