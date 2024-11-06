美國大選｜伽羅華拆局︰倘特朗普贏　全面利好美股　惟不利這資產

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選進入直路，前總統特朗普﹙Donald trump﹚暫時以較大優勢領先對手賀錦麗﹙Kamala D. Harris﹚，而且共和黨在參眾兩院的選戰都居於上風，特別是重奪參議院控制的機會相當高，為特朗普推出新政掃除障礙，所以，對於美國乃至全球，特朗普重返白宮都是game changer。



特朗普的執政口號好簡單，就是「讓美國再次偉大, MAGA」，他揚言一旦重掌帥印，必須要關閉邊境（主要是美墨邊境）、遣返非法移民、降低稅收、放寬監管及擺脫通脹，避免美國經濟陷入衰退。此外，他支持提高關稅、強美元和推行新美國工業主義，這些都關繫到美國對外經貿關係，有必要花篇幅來討論。

首先，無論是特朗普，還是賀錦麗勝選，只要大選結果愈早明朗化，而11月6日又如期減息25點子下，圍繞美股的不確定性將一掃而空，對美股是短線利好，否則金融市場難免陷入波動，從大選日美股造好來看，相信選舉結果不會太出人意表。

美元、美金：A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.（Getty Images）

特朗普支持強美元及關稅政策

對於美國股債的影響，特朗普的政策與賀錦麗始總終有頗大分別，前者的美國優先政策有利美股屬全面性，而強美元、關稅及鼓勵美國製造業回流在一定程度推高美債收益率，不利美債，預計長債孳息可能因此上升25至50個點子，這會削弱特朗普未來減息的威力。至於賀錦麗政策較傾科綠色、零售、科技、高增長股和公用股，而且予美聯儲更大減息空間，有利推低美債收益率。

今年10月美國國家債務達35萬億美元，美國國會於6月上調本年度財赤預測至近2萬億美元，債務接近37萬億美元的日子將不遠矣，2011年美國就曾因債務上限問題，兩黨各不相讓，將政府推向違約邊緣，在疫情期間，拜登政府動用超過兩萬億美元救助經濟，最新經濟表現亦有一定彈性，但長期依靠債務拉動增長，對美國是個隱患。

特朗普支持對所有進口產品徵收10至20%的關稅，並揚言對來自墨西哥的汽車徵收200%以上，甚至500%的關稅，矛頭明顯指向中國。他提議驅逐數百萬非正常移民，其中許多人有工作和美國兒童，有可能加劇美國勞動力的緊絀，推高企業營運成本，他稱會為此調低企業利得稅至15%，以減輕企業稅負，但此舉會讓美國財政百上加斤。

誰人勝選 新政府都要財政擴張

當然，無論是特還是賀當選，新一屆政府都需要財政擴張，所以不代表後者上台，美國財赤不會惡化，但基於特朗普性而為的作風，他任內的財赤問題很可能較賀錦麗的更易失控，而政府大舉新債再融資，無可避免推高債券收益率。

若細緻分析特朗普與賀錦麗政策對各類資產的影響，特的政策利好周期性股票、加密貨幣、科技股、金融股，不利債市，而賀的政策利好綠色、零售（特別是銷售從中國進口的零售品牌）、科技、高增長股和公用股，有利債市，由於要提高企業稅，一般估計會拖低標指分股每股盈利約4至5%。

特朗普崇尚小政府，他與民主黨最根本的分別是政府應放鬆監管，這對金融業前景相當重要，若他勝選，將鼓勵更多的市場併購（特別是銀行業），更多的資本市場運作，以及更陡峭的國債孳息曲線。

美國財政部：A view shows a bronze seal beside a door at the U.S. Treasury building in Washington, U.S., January 20, 2023. （Reuters）

陡峭國債孳息曲線將重振金融股

面對國債孳息曲線持續倒掛，以及商業物業市道蕭條，近年美國區域性銀行業處於水深火熱之中，由矽谷銀行爆雷開始，銀行業持有的美債組合蒙受巨虧，所以中小型銀行債務危機尚未緩解。目前美國區域性銀行高達4,500家，數目太多，有需要進行整合，特朗普上台將有助減低監管力度，鼓勵銀行業進一步整合，而且放鬆監管也有利金融股表現，而民主黨執政期間因為加強監管，令這類整合進展緩慢。

特與賀兩人政策另一個大的分別就是對長債收益率的影響，前者推高債息不利債市，後者推低債息有利債市，而高息環境不利收入穩定的公用事業股，所以特朗普政策利好金融股，但不利公用股，但賀的政策則相反。

對於美股整體後向，七大科技巨頭股Magnificent Seven並不昂貴，預期市盈率最貴的Tesla（71倍），但特朗普勝選後，忠粉馬斯克是最大贏家，Tesla將獲得特朗普溢價，而Nvidia是AI晶片王者，亦受惠特朗普政策，所以標指上望6,000點的動力不能小覻，但值博空間反而不及標普成份股內其他增長股。

統計顯示，標普500增長指數的交易價格較標普500長期平均溢價54%，現時標指內中型股較大型股的股價折讓是1990年以來最大，雖然部分大型股的市盈率不算超貴，但中型股相對有較大值博，可以追落後，因為他們更易受益於美國政府推動製造業回流及財政擴張的政策，至於羅素指數和價值股的吸引力便不大，理由是40%羅素指數處於虧損中，屬於低質素股票，而價值股的盈利及股價表現一般。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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