銀娛第3季經調整EBITDA按年升6%至29.4億元　全力發展路氹第四期

銀娛 （0027） 公布第三季業績，季內經調整EBITDA為29.4億元，按年升6%，按季則跌7%。淨收益為106.7億元，按年升11%，按季則跌2%。



銀娛表示，第三季度博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約1.7億元。淨贏率正常化後，第三季度經調整EBITDA為31億元，按年升7%，按季跌3%。

期內，博彩收益總額為101.5億元，按年升16%，按季跌2%。中場博彩收益總額為83.9億元，按年升13%，按季升1%。貴賓廳博彩收益總額為11億元，按年升35%，按季跌21%。角子機博彩收益總額為6.7億元，按年升35%，按季升1%。

澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）（圖片來源：澳門銀河萊佛士）

澳門銀河嘉佩樂將於明年中開業

集團主席呂志和表示，集團的資產負債表繼續保持穩健及高流動性，現金及流動投資總額為286億元，扣除負債12億元後之淨額為274億元。

銀娛又指出澳門銀河嘉佩樂於2025年中開業。路氹第三期方面，繼續提升銀河國際會議中心、銀河綜藝館、澳門銀河萊佛士和澳門安達仕酒店的業務，正致力發展路氹第四期，指第四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。