消費股及內房股攀升　海底撈飆逾9%　恒生指數全日揚414點

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股在周三（6日）明顯落後亞太區內其他市場表現，全日跌468點。同日美股則受到特朗普當選新一任美國總統刺激，三大指數升幅介乎2.5%至3.6%及同創新高，其中道指升幅更達到1,508點。不過亞太區股市今日（7日）回落，日本股市早段曾跌約1%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣走勢個別，其中兌日圓及英鎊回軟。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油無升跌，紐約期油回落約0.3%。



【16:36】港股全日升414點

港股今日出現大反彈，全日升414點，已收復上日跌市絕大部份失地。恒指收市報20953點，國指升183點，報7546點，科指升103點，報4677點，成交額約為2,198億元。

消費股高收，海底撈（6862）飆9.3%﹑收市報17.92元，潤啤（0291）升8.5%﹑李寧（2331）升5.8%﹑蒙牛（2319）升5.3%﹑安踏（2020）升3.9%。

內房股表現突出，龍湖（0960）飆8.7%，收市報14.56元，萬科（2202）升6.8%﹑潤地（1109）升3.6%﹑中海外（0688）升2.6%，世茂（0813）升29.3%﹑融創（1918）升11.8%。

科技股方面，阿里（9988）升1.3%﹑騰訊（0700）升2%﹑美團（3690）飆5.6%﹑小米（1810）升0.9%﹑京東（9618）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%﹑友邦（1299）升1.4%﹑港交所（0388）升3.8%。

【15:17】港股最新升442點

內地股市高收，上証指數收市報3470點，升86點，深成指數收市報11235點，升267點，滬深300指數收市報4145點，升121點，創業板指數收市報2350點，升84點。

港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報20980點，升442點。

【14:09】港股升幅擴至300點

港股升幅進一步擴大，曾高見20905點，最新報20843點，升304點，國指升135點，報7499點，科指升55點，報4629點。

內需及消費股上揚，海底撈（6862）及潤啤（0291）均升7.8%。

內房股亦獲追捧，龍湖（0960）升5.7%。

【12:24】港股半日升237點

港股今早低開高走，曾一度重上20800點，成交額為1,040億元。

恒指中午收市報20776點，升237點，國指升110點，報7474點，科指升45點，報4619點。

內房股今早表現突出，世茂（0813）飆34%，融創（1918）升15.5%﹑萬科（2202）升7.1%﹑龍湖（0960）升5.7%﹑潤地（1109）升4.5%。

內需及消費股上揚，海底撈（6862）升7.2%，中午收市報17.58元，潤啤（0291）升6.3%﹑蒙牛（2319）升4.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）升1.4%﹑蔚來（9866）跌1.4%﹑理想汽車（2015）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%﹑美團（3690）升3.4%﹑小米（1810）升1.3%﹑騰訊（0700）升0.6%。

金融股方面，友邦（1299）升1.9%﹑滙豐（0005）升0.7%﹑港交所（0388）升1%。

【10:58】港股升幅擴至近150點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20682點，升148點，國指升73點，報7436點，科指升14點，報4588點。

金價回落至2,700美元以下，拖累金礦股表現，招金（1818）跌1.6%，中國黃金（2099）跌1.3%，紫金（2899）跌3.5%。

SPDR金ETF（2840）曾失守1,900元，最新報1,905.5元，跌2.6%。

【10:05】港股轉升81點

港股轉升，恒指最新報20620點，升81點，國指升36點，報7399點，科指升10點，報4585點。

內房股上揚，潤地（1109）升3%，萬科（2202）升2.9%﹑龍湖（0960）升2.7%﹑中海外（0688）升1.9%。

【09:41】港股跌幅收窄至67點

港股跌幅收窄，最新報20470點，跌67點，國指跌19點，報7343點，科指跌29點，報4545點。

人民幣匯價續向下，在岸價最新報7.1859，跌77子；離岸價續處於7.2樓下，最新報7.2078，跌33點子。

【09:27】港股低開152點

恒指最新報20386點，低開152點，國指最新報7308點，低開54點，科指最新報4532點，低開41點。

出口股今早表現疲弱，美的（0300）低開1.2%﹑創科（0669）低開4.6%﹑申洲（2313）低開3.1%﹑互太紡織（1382）低開1.3%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）低開0.5%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2.8%﹑蔚來（9866）低開1.9%﹑理想汽車（2015）低開0.6%﹑比亞迪（1211）低開2.8%。

光伏太陽能概念股方面，信義光能（0968）低開2.5%﹑福耀玻璃（3606）低開0.4%﹑福萊特玻璃（6865）低開2%。

重磅股阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）及美團（3690）低開0.7%﹑滙豐（0005）低開0.1%。