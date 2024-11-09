特朗普當選｜美潮牌Steve Madden去中國化　擬降對華商品採購4成

美國總統選舉由代表共和黨的前總統特朗普勝出。由於競選期間特朗普常提及會對入口貨品加徵關稅，更揚言會對來自中國的貨品徵收60%關稅。因此外界關注他再次執政後如何落實有關措施，以及企業如何應對。其中美國知名流行品牌之一的Steve Madden指出，會減少向中國採購量40%至45%。



Steve Madden為美國知名潮流品牌。（Steve Madden官方facebook擷圖）

Steve Madden行政總裁Edward Rosenfeld於周四（7日）的財務電話會議上指出，會減少向中國採購量40%至45%，並專注於在巴西﹑墨西哥﹑越南及柬埔寨廠房的生產；又表示外界將會很快看到公司減少從中國採購。

Steve Madden的安排或與特朗普上台後採取加徵關稅有關。《路透》引述該公司其他高層，預計有近半業務會受到徵收從內地進口貨品關稅影響，所以才有減少從中國採購的決定。

特朗普勝出在2024年美國總統大選。（Reuters）

標普料特朗普難實對華產品加徵60%關稅

雖然特朗普有意針對來自中國產品大幅徵收關稅，但是評級機構標準普爾認為，特朗普難對所有進口商品徵收入10%關稅，以及對來自中國產品徵收60%關稅。

標普認為特朗普的言論只是希望與貿易夥伴，進行雙邊貿易談判。若美國向所有進口產品開徵10%關稅，預料在措施推出首年，將會推高當地通脹1.8個百分點，本地生產總值則下降1個百分點。若針對來自中國的產品大幅加徵關稅，則額外推高美國通脹1.2個百分點，本地生產總值減少0.5個百分點。

外界關注特朗普上場後，中美雙邊貿易關係如何。（Reuters）

安聯貿易料部份產品可獲豁免

安聯貿易則預期特朗普會將關鍵產品排除在開徵關稅之外，預料總值等同進口貨值7.5%產品可獲豁免，加時強美元有助抵銷部份影響，預料明年當地經濟將減少0.2個百分點。若美國對中國非關鍵商品關稅由近13%升至25%，或拖累明年中國GDP增長0.1個百分點，2026年則拖累0.3個百分點。該行相信中國將迅速作出反應，在2026年前增加政策支持；預測明年及2026年中國GDP分別增長4.6%及4.2%。