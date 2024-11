特朗普當選美國下任總統後,美元強勢再現,拖累近期金價回軟,並已失守2,700美元。同時全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)上周錄得兩年來最大宗資金淨流失。



據數據顯示,SPDR Gold Shares上周淨流失金額超過10億美元,是2022年7月以來最大宗。整體黃金ETF持金量下滑0.4%,是連續第二周回落。

市場人士指出,特朗普當選美國下任總統後,市場不確定性消失,牽動股市與美元滙價造好,資金流出金市。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo