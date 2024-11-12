德勤料政府現財年再錄逾千億元財赤　明年3月底財政儲備降至6千億

會計師事務所德勤預期，在截至明年3月底止的財政年度，政府或再次錄得逾千億元財赤，又預期屆時財政儲備將降至6,000億元。



政府在今年初公布財政預算案時曾預期，在2024年至2025年財政年度錄得481億元綜合財赤。截明年3月底財政儲備為6,851億元。

德勤建議從稅務角度提升香港競爭力，包括檢討稅務優惠及寬減措施，以鞏固香港國際金融中心及資產管理中心地位，以及數字經濟建立更具吸引力的營商環境。

稅務政策方面，德勤建議，向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率（即標準稅率的一半），以吸引海外及國內企業落戶香港。另外，又建議優化船舶租賃稅務優惠制度，放寬研發和知識產權相關的稅務扣減。德勤又倡導，容許扣除可攤銷的無形資產的資本性支出。

增單一家辦及基金稅收優惠

對於鞏固香港國際金融中心和資產管理中心地位，德勤提出，升級單一家族辦公室和基金的稅收優惠，例如擴大「合資格資產」名單，以包括數碼資產、藝術品、海外物業，乃至價值超過 5,000 萬元的香港物業，並實行「三步走」戰略，推動內地高淨值家族在香港設立單一家族辦公室。

德勤又建議，為吸引更多REIT來港上市，在企業設立REIT基金架構以期在港上市時，香港特區政府可考慮延繳或豁免因注入資產（包括香港物業）而可能產生的香港印花稅及利得稅； 將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」擴展至其他上市結構性產品（如牛熊證等）的莊家。

德勤提倡，為從事數字化產業的公司、參與「數碼債券資助計劃」的公司、以及數碼平台升級提供稅收優惠，以為數字經濟建立更具吸引力的營商環境。