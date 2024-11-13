內房｜財政部等﹕面積140平方米以下首套及二套房　契稅率均為1%

財政部、稅務總局及住建部，發布《關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確多項支持房地產市場發展的稅收優惠政策，以緩解房企財務困難，及保持房企稅負穩定。



三部門指，新政策主要涉及加大住房交易環節契稅優惠力度，明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅等，結合當前房地產市場運行情況，進一步調整優化相關稅收政策，加大支持力度，促進房地產市場平穩健康發展。

對於住房交易契稅政策，當個人購買家庭的唯一住房，在面積140平方米及以下，減按1%的稅率徵收契稅；面積140平方米以上，減按1.5%的稅率徵收契稅。至於個人購買家庭第二套住房，在面積為140平方米及以下，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上，減按2%的稅率徵收契稅。

新改動意味1%低稅率優惠的面積標準，由90平方米提高至140平方米，並明確北京、上海、廣州、深圳4個城市可與其他地區統一適用家庭第二套住房契稅優惠政策。政策調整後，在全國範圍內，對個人購買家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面積不超過140平方米，均統一按1%的稅率繳納契稅。

同時將各地區土地增值稅預徵率下限，統一降低0.5個百分點，各地可以結合本地區情況對實際執行的預徵率進行調整。

對於取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅方面，有關城市對個人銷售已購買2年或以上住房，一律免徵增值稅；而原針對北京、上海、廣州及深圳4個城市的個人銷售已購買2年或以上非普通住房徵收增值稅的規定，相應停止執行。