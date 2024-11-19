東亞銀行｜BEAST成立兩週年　首辦「金融科技日」推動業界發展

東亞銀行近年致力推動金融科技發展，其金融科技創新中心暨初創企業合作平台BEAST更為金融科技生態圈發展注入更多資源。今年適逢BEAST成立兩週年，東亞銀行就首次舉辦「金融科技日」，並邀請多位金融科技專業人士、行業領袖及學者出席，並同探討金融科技的發展前景。

東亞銀行成立BEAST 推動本地金融科技發展

為了推動本地金融科技發展，東亞銀行於2022年成立金融科技創新中心暨初創企業合作平台BEAST，即是BEA（東亞銀行）融合ST（Startups初創企業）的意思。初創公司大多專注鑽研某個科技範圍，能為銀行提供前瞻性的解決方案；而BEAST則可給予初創公司一個銀行業務的試驗場景，兩者合作可以發揮最大的協同效應。

BEAST至今已經與11家本地及國際初創社群夥伴合作，並且與超過70家初創企業和科技公司共同開發逾120個金融科技項目，包括超過30個概念驗證項目。

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BEAST成立兩週年間，積極參與金融科技界活動，與本地、中國內地及海外科技公司攜手舉行活動及講座，促進業內交流。

業界專家齊聚「金融科技日」 探討金融科技發展前景

今個10月，東亞銀行寫下了首次舉辦「金融科技日」的里程碑。活動以「共建金融科技活力社群」為題，邀請了接近500位金融科技專業人士、行業領袖及學者出席，討論香港及周邊地區急速變化的金融科技環境，並探索共創和發展的機會。

（左二）香港金融管理局助理總裁（金融基建）鮑克運先生，以及（右二）東亞銀行副行政總裁兼營運總監唐漢城先生、 （左一）集團資訊總監、總經理兼科技及生產力促進處主管梁兆恩先生、及（右一）金融科技發展部主管彭善康先生參與首屆東亞銀行金融科技日。

其中東、西方的人工智能科技公司探討研發生成式人工智能（GenAI）的策略，並分享兩地對技術運用的不同做法與考量。在其他研討會上，專家亦有討論多個金融科技熱門題目，例如跨境數據政策、穩定幣的應用、數字銀行服務、金融科技發展等等。

此外，參加者亦親身體驗多項新興科技，包括以GenAI和數碼資產管理為題的工作坊，以及展示GenAI即時創作內容的互動體驗區。

東亞銀行緊貼市場需求 著手研究AI作營運之用

人工智能無疑是創科發展未來的主軸，而東亞銀行不但著手進行AI研究，進行自動化並提升個人化的服務，現時更已經開始利用GenAI和Web3等領先技術進行合作計劃，探索金融業發展的更多可能性。

東亞銀行集團資訊總監、總經理兼科技及生產力促進處主管梁兆恩先生展望道：「BEAST將會繼續擔起『超級聯絡人』的角色，聯繫本港、中國內地及世界各地的創科公司，共同為香港建立蓬勃的Fintech生態圈。與此同時亦協助東亞銀行積極探索最新的金融科技，緊貼市場發展，滿足客戶需求。」

東亞銀行集團資訊總監、總經理兼科技及生產力促進處主管梁兆恩先生於金融科技日致辭。

（資料及相片由客戶提供）