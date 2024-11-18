耀才料恒指明年最樂觀達25000點　籲投資者短期部署「造淡」

今年港股走勢呈現波浪，曾一度升穿23000點，近日又出現疲態，跌穿20000點，令投資者有點無所適從。耀才證券（1428）予恒指明年初步目標21500至22000點，最樂觀情況能達25000點。同時該行認為，中港股市短期有向下續跌的風險，散戶可部署「造淡」。



耀才指明年看好新能源、儲能、雲計算/服務及中資電訊股等板塊。（黃文琪攝）

投資者普遍認為今年年結時港股約處2萬點

耀才證券與香港理工大學合作，聯合進行了「港股走勢民意調查」。結果顯示，關於 2024 年至今投資者整體證券投資回報獲利表現，68%投資者認為表現一般，平均賺幅少於一成。至於投資者預期恒指平均波幅，最多人（43%）認為是18000至20999點，其次是15000至17999點，佔比 24%。

投資者仍然最看好科技股（60.7%），隨後為內銀股（25.6%），而投資者最看淡港股板塊，則為房地產（47.1%）。

投資者認為最影響港股走勢的因素為內地經濟政策（73.0%），其次為美國減息速度（64.1%）；投資者對投資港股比例佔72%，較去年相比今年亦明顯上升，美股則為19%，則稍為回落。

耀才予明年恒指初步目標為21500點至22000點。

今年港股有望終止連跌走勢

耀才證券研究部總監植耀輝認為，雖然恒指今年有望打破從2020至2023年的「四連跌」走勢，惟2025年行情並不明朗，故對明年港股看法仍較審慎。

他預料，明年恒指初步目標為21500至22000點。若中美關係出現突破以及內地經濟尤其是內房問題出現曙光，在最樂觀情況下，恒指才有望挑戰25000點。

另外，他較看好新能源、儲能、雲計算/服務及中資電訊股等板塊，至於美股則繼續看好AI 產業鏈發展。

特朗普再次入主白宮。（Reuters）

籲散戶短期部署「造淡」

耀才證券銷售部高級經理陳偉明認為，隨着共和黨重奪白宮及參眾兩院，中港股市短期有向下續跌的風險，散戶可利用入場門檻較低的「股票」期貨或「每周」期權部署「造淡」。

他指出，期貨與期權各有優缺點，期貨不會受時間值收縮或引伸波幅下跌的影響，較為簡單直接，「每周」期權長倉可以用較少的資金開倉。