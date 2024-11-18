互聯互通｜港交所陳翊庭﹕3方面優化機制　港新股市場有飛躍進步

港交所（0388）主席唐家成稱，互聯互通機制有助確立香港作為國際金地融中心地位。作為聯繫人，他及港交所將繼續穿針引線，同時亦歡迎及支持中證監副主席李明表示將持續優化互聯互通機制。



行政總裁陳翊庭補充，具體將從豐富產品、結構便利化，以及吸引更多參與者三方面優化互聯互通機制。她指自己剛從秘魯回港，發現有不少海外投資者對投資中國很有興趣，但對互聯互通機制仍較陌生，因此未來交易所會加強於國際間的推廣。

今年4月中國證監會發布放寬五項資本市場對港合作措施。陳翊庭指，內地明確表示支持行業龍頭企業赴港上市，又指出與去年同期相比，今年新股市場已有飛躍進步。今年首9個月總集資額按年增長超過一倍，並吸引到美的集團（0300）在掛牌，集資額為46億美元，成為今年全球第二大IPO，亦是香港自2021年快手（1024）以來集資額最大新股。

陳翊庭（圖左）指出，目前正待港交所審批上市申請的企業非常多。（黃文琪攝）

料明年香港IPO市場會更佳

她表示，內地支持措施清晰且立場肯定，而目前待審批的有效上市申請亦非常多，希望明年IPO市場表現會更好。問及人民幣櫃檯納入港股通何時實施，陳翊庭稱監管機構正積極籌備系統的技術提升。