小米上季經調整純利增4.4%　收入破頂　汽車年交付目標升至13萬輛

小米（1810）公佈截至9月底季度業績，期內經調整淨利錄得62.52億元人民幣（下同），按年增長4.4%，其中包括智能電動汽車等創新業務，經調整淨虧損15億元。



總收入925.06億元，按年增長30.5%，創歷史新高。業務分部來看，「手機×AIoT」分部收入為828億元，增長16.8%，「智能電動汽車等創新業務」分部收入為97億元。

公司績前股價表現強勢，全日收升2.9%，報28.8港元，全日成交額46.4億港元。

創始人雷軍提前於微博宣布，小米SU7已交付超過10萬輛，提前達成全年目標。（資料圖片）

雷軍績前報捷 交付10萬輛車提前完成目標

此外創始人雷軍提前於微博宣布，小米SU7已交付超過10萬輛，提前達成全年目標，將全年交付目標，從12萬輛上調至13萬輛。

財報續指，智能電動汽車等創新業務分部總收入為97億元，其中，智能電動汽車收入人95億元，其他相關業務收入人民幣2億元。本季度，智能電動汽車等創新業務分部毛利率為17.1%。

2024年第三季度，Xiaomi SU7系列交付新車達39,790輛。產能持續爬坡，於2024年11月13日，我們已實現累計生產100,000輛新車的目標。2024年10月，我們的單月新車交付量突破20,000輛。

手機高端化戰略見效 機構指內地排名升至第四

智能手機業務收入為475億元，增長13.9%。全球智能手機出貨量為43.1百萬台，增長3.1%。根據Canalys數據，2024年第三季度，我們全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為13.8%。其中，在中國大陸地區智能手機出貨量排名上升至第四，市場份額同比提升1.2個百分點至14.7%，連續3個季度實現市佔率提升。

公司續指，高端化戰略取得顯著成效，產品力持續提升。根據第三方數據，2024年第三季度，在中國大陸地區，高端智能手機出貨量在整體出貨量中的佔比達到20.1%，提升7.9個百分點。