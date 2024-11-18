日元兌港元匯率走低｜日股繼續疲軟　央行暗示：續加息但時機未定

近期在強美元風暴下，日元大幅走軟，日本通脹風險再度上升。當下，市場密切關注日本央行下次加息時間的任何線索。

日本央行行長植田和男週一最新講話稱，如果經濟和價格發展符合其預測，央行將繼續加息。不過，他謹慎地並未提及12月是否加息，也沒有明確下次加息時間。

受此影響，日元拉昇震盪後走弱，美元兑日元小幅上漲0.1%至154.8315，脱離了上週五的創下的日元低點。

日股也繼續走低，日經225指數現跌0.82%報38343.39，東證指數跌0.52%報2697.63。

下次加息時間 取決三個關鍵因素

植田的此次講話，正值日本央行12月會議到來前夕。同時也是自特朗普勝選來，他首次公開談及日本貨幣政策。

上週，日本財務大臣加藤勝信警告稱，當局將高度警惕外匯市場，並對過度波動採取適當措施。在今天的講話中，植田重申了繼續加息的立場。

關於未來加息的時間

他表示這取決於經濟活動和價格以及金融狀況的未來發展，有必要密切關注風險因素，包括美國等海外經濟體的發展和金融市場的發展。「我們何時調整貨幣支持程度將取決於經濟、價格和金融前景。」

日本加息：2024年3月19日，日本央行行長植田和男在記者會上表示：「實現可持續的2%通脹目標已經指日可待, 大規模的貨幣寬鬆政策達到了目的。」（Reuters）

植田談及美國經濟

植田稱美國經濟實現軟着陸的可能性似乎正在增加，但仍然需要仔細審查事態發展。他表示，由於對美國經濟前景的擔憂消退，市場情緒也在改善，儘管考慮到各種地緣政治風險，波動性重新出現的可能性仍然存在。

另一方面，應繼續關注迄今為止快速加息的影響可能會壓低經濟活動的可能性，並且不能排除由於未來經濟發展和政策管理而導致通脹再次爆發的風險。

植田指出，推動通脹的力量已經從進口價格上漲引發的成本推動因素轉變為日本工資上漲。

他將密切關注未來的勞資談判將如何展開，工資上漲將如何影響到價格，特別是勞動力成本與成本比率較高的服務價格是否會堅定上漲等。預計隨着經濟的持續改善和公司不斷提高工資，工資驅動的通脹壓力將加劇。

他指出，日央行將評估經濟活動和價格的前景和風險，以及它們對實現前景的可能性的影響。

關於金融市場，他認為市場將繼續動盪

12月會加息嗎？日本央行自7月意外加息後，9月、10月的會議上均按兵不動。目前，許多經濟學家預計，日本央行將在12月或1月再次加息。

稍早前，索尼金融集團高級外匯分析師 Juntaro Morimoto 表示，在植田發表講話之前，人們猜測他會發表強硬言論，因為日元已經貶值至150 的區間上方。

如果他在12月的會議上沒有發表任何暗示進一步加息的言論，那麼日元就有進一步被拋售的風險。在植田講話之後，市場定價認為在12月下一次政策會議上，加息25個基點的可能性為54%。

不過對於日本央行下個月加息的可能性，IG 市場分析師 Tony Sycamore 表示，這將在一定程度上取決於美元/日元的走勢。

如果美元兑日元升至160左右，他認為這將增加加息的可能性。「但我認為他對美元/日元的匯率在150、152左右可能並不感到不滿。我認為這很可能讓他保持觀望，直到明年。」

「它正在到來，只是時間問題......日本經濟狀況良好。」