宏利﹕高瑞宏明年5月退任CEO　韋寧頓為接任人

宏利金融 （00945） 周二（19日）宣佈，總裁兼首席執行官高瑞宏（Roy Gori）已向董事會表達計劃於2025年5月8日退休的意願，而韋寧頓（Phil Witherington）已獲委任為公司下一任總裁兼首席執行官，屆時並將加入董事會；為確保順利交接，高瑞宏已同意擔任顧問一職至2025年8月31日。



宏利董事會主席 Don Lindsay 表示，董事會全體成員一致贊同Phil的委任決定，韋寧頓曾任宏利首席財務官，現為亞洲業務部首席執行官，多年來在駕馭複雜局面、實踐承諾、推動變革以及引領團隊向前邁進方面，一直展現出卓越的領導能力。

Lindsay續稱，高瑞宏是一位令人鼓舞、著重價值觀念的領袖，在擔任總裁兼首席執行官期間，他不僅引領公司成功推動變革，更取得了非凡成績； 由於高瑞宏對執行力度的嚴格要求，以 及他一手建立的傑出團隊和深厚企業文化，公司在未來持續發展的路途上已穩站先機。

Lindsay又代表董事會向高瑞宏多年來為公司所傾注的非凡動力、熱枕和貢獻，致以衷心謝意。高瑞宏表示，很榮幸能夠擔任宏利總裁兼首席執行官一職，對於團隊所取得的衆多卓越成就，自己倍感自豪。

韋寧頓表示，很榮幸能有機會領導宏利邁向新里程，近年來很榮幸能與高瑞宏及整個行政領導團隊緊密合作，也很高興公司能夠在良好的業務勢頭上繼續發展，為客戶、 同事、投資者以至服務的社群帶來持久和高質量的增長。