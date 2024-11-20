金融峰會｜被爆逆市買加多利山豪宅　橋水CIO稱太太喜歡香港

美國橋水投資公司聯席首席投資官鮑勃•普林斯表示，市場具備不確定性，而特朗普似乎刻意想去引起不確定。雖然其政策有利企業生意，但料會令通脹有重臨風險，並會影響年半後聯儲局主席人選，又指出特朗普政府不想息口低落。市場早期預期息口下跌，會較為有利股市。



鮑勃•普林斯（圖右二）指出投資策略注重投資平衡，會關注不同市場的宏觀經濟情況及流動性。（周令知攝）

特朗普政策將影響息口及聯儲局主席人選

對於曾經在中國市場投資獲利，他表示，投資策略注重投資平衡，會關注不同市場的宏觀經濟情況及流動性。

對於被主持人提及近期在香港加多利山買下一座大宅，他就笑言太太喜歡香港。他解釋，看到基本面不錯，市場存在負面情緒，但其實香港一直沒有太大改變，未來也相信存在機遇，而大灣區也是好的概念。他喜歡香港「好玩」，並有很多的餐廳。

傳媒亦曾報道，同場的太盟投資集團聯合創辦人兼首席執行官Chris Gradel ，在港島斥資5億元購入大宅。Chris 解釋是先經評估價值後再買入。在香港買入物有所值的物業較困難，目前樓價下跌，故此和在香港一起生活了逾20年的太太希望置業，最後決定購入這幢有百年歷史的物業。

太盟料資金將重回中國市場

關於中國投資，Chris Gradel 表示，會在整個區域中尋覓好的機遇，例如中國這種大市場，相信機遇肯定存在。

對於投資中國，目前有三類投資者取態。第一種是因為地緣政治關係，而絕對不會投資中國。第二類投資者也是大部分投資者，保持觀望態度，近期政府出台支持經濟政策，相信屬於好勢頭，希望看到新股市場開放及併購重啟，相信這批投資者肯定會重回中國市場。而他也對資本重回中國市場，持有樂觀態度。

至於第三類投資者則為積極投資中國市場，例如中東，因為他們認為，美國已不再是石油大客，認為投資中國具備較大價值。

搶答遊戲成為全場高潮

該論壇環節為金管局外匯基金投資辦公室首席投資官（外聘投資經理）吳祥趾主持，他在其環境完結前，和在場講者玩搶答遊戲，成為論壇高潮。

被問及10號風球下會選擇什麼陪伴度過難關，橋水的鮑勃•普林斯選擇了人才團隊，而Chris 則選擇了大船，認為如果單有團隊而只有爛船，是無法渡過風浪。