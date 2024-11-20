MPF｜GUM﹕10月港股基金錄9.6億元淨流出　首10個月淨流出逾69億

強積金顧問公司GUM發布2024年10月強積金市場分析報告。GUM指出10月港股基金錄得9.61億元淨流出，反之大中華股票基金錄得13.12億元淨流入。



GUM又指出今年首10個月，港股基金錄得69.48億元淨流出，混合資產基金（80%至100%股票）錄得淨流出75.29億元，歐洲股票基金錄得11.05億元淨流出。

GUM亦指出，在今年10月美股基金錄得18.58億元淨流入，預設投資基金—核心累積基金錄得淨流入5.39億元，保證基金錄得2.19億元淨流入。

在今年首10個月，美股基金錄得淨流入129.99億元，預設投資基金—核心累積基金錄得淨流入71.58億元，強積金保守基金錄得63.38億元淨流入，大中華股票基金仍錄得43.49億元淨流出。

港整體強積金資產縮至1.29萬億元

GUM指出截至10月31日，強積金市場總資產下跌2.6%，至1.29萬億元。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「強積金成員於10月避險情緒逐漸減退，資金再次流入股票基金。除美股基金受追捧外，市場普遍預期中央政府將推出新的刺激政策，因此成員更願意投資於中國股票成分較重、及更直接受惠於國策的大中華股票基金。儘管近期政治事件導致市場波動不定，成員在管理強積金時應從長期資產配置的角度出發，而非頻繁交易以捕捉短期波動。應根據自身的風險情況，適時檢視投資組合，以確保其合適性。」