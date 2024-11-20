四家電訊商投得合共110兆赫頻譜　渉22.4億

通訊事務管理局辦公室公布，850/900兆赫及2.3吉赫頻帶的無線電頻譜拍賣經過7日共110輪競投後順利完成，11個頻段內合共110兆赫頻譜已分別由4家流動網絡營辦商投得，頻譜使用費總額22.425億元。

4家流動網絡營辦商包括數碼通、和記電話有限公司、中國移動香港及Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited(HKT)，頻譜的指配有效期為15年。每名暫定成功競投人須在明年1月13日前遞交全額的信用狀以保證支付頻譜使用費。暫定成功競投人亦須在適用的情況下於實際頻譜指配生效前交付履約保證金，以保證會履行提供網絡及服務的規定。

通訊辦發言人說，此拍賣落實去年《施政報告》中提出推動通訊發展的措施，成功競投人除了可利用有關頻譜繼續提供4G流動通訊服務，亦可重整相關頻譜以提供5G和下一代流動通訊服務(包括6G)，相信能進一步提升整體服務質素並推動創新，惠及所有香港市民。

另外，受惠於今年1月生效的《稅務條例》（第112章）修訂，流動網絡營辦商就投得相關頻譜所支付的頻譜使用費可獲全額稅務扣除。」

頻譜的指配有效期為15年。每名暫定成功競投人須在二○二五年一月十三日前遞交全額的信用狀以保證支付上表指明的頻譜使用費。暫定成功競投人亦須在適用的情況下於實際頻譜指配生效前交付履約保證金，以保證會履行提供網絡及服務的規定。

另外，去年《施政報告》中所提及有關首次推出的6/7吉赫頻帶頻譜將於本月25日進行拍賣。