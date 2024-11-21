ESG｜香港會計師公會︰企業在網絡安全披露上仍有改善空間

近年上市企業致力推動ESG的發展，並應對新規例。其中，香港會計師公會（公會）最新指出，儘管有關多樣性的資訊披露在過去幾年有所提升，公會仍建議企業對其董事會多樣性政策進行年度檢視，並考慮訂立多樣性的目標。參考公會於2022年所進行有關董事會多樣性的研究，公會鼓勵企業於其企業管治報告中，進行更多有關協助達成多樣性目標所採取的行動及相關時間表的披露。

仍然有11%上市企業董事局 只有單一性別

公會又建議機構可為持份者提供更廣泛及全面的披露。例如，理想的企業文化如何協助企業實現其長遠的業務目標以及如何於企業內部付諸實行。

公會旗下 「最佳企業管治及ESG大獎2024」籌委會主席鄧苑儀表示：「我們欣見企業在董事會組成及多樣性方面有更清晰及廣泛的披露，亦希望能夠見到企業在實行多樣性上有著同樣良好的進展。董事會在不同方面的多樣性，包括性別、年齡、技能、經驗和種族等方面，可以為公司提供新的視角和方法，以適應環球瞬息萬變的商業環境，以及提升董事會的表現與決策。」

另外，據《上市條例》規定，所有上市公司需於2024年12月31日或之前，委任至少一名其他性別的董事。公會表示，截至10月31日，仍然有11%上市企業的董事局只有單一性別。

資訊科技和網絡安全匯報 有改善空間

公會同時進行了一項有關82家恒生指數成分股公司在資訊科技和網絡安全匯報普及情況及其質素的簡短研究。研究發現，儘管83%的恒指成分股公司在其年度報告或ESG報告中提供了一定程度有關網絡安全或資訊安全和私隱保障的相關披露，但企業在相關範疇的披露質素上仍有更多改善空間，以為投資者和持份者（包括監管機構）提供更大的保障。

基於研究結果，公會呼籲企業採取行動，考慮如何在其年度或ESG報告中改善以網路安全為重點的披露質素。這包括確保披露內容具體且以企業為本，與業務風險關連並涵蓋關鍵領域，例如企業的資訊科技及網絡安全策略。

ESG中社會要素同樣重要

另外，有關環境、社會及管治 (ESG)議題，公會指出，許多企業明顯地在「環境」及「管治」要素方面投放大量資源，惟部分在「社會」要素方面則予以較少關注。儘管在推動碳排放相關披露的大環境下，這一現象可以理解，但ESG中的社會要素同樣重要，公會鼓勵企業需要在各要素之間取得平衡。舉例而言，企業可考慮如何於實務上進一步提升僱員安全及健康，與此同時，為持份者提供在上述舉措上更清晰及具體的披露。

公會「最佳企業管治及ESG大獎2024」遴選委員會主席羅柏達表示：「ESG已經成為公司和機構最迫切的話題之一，加上近月在ESG披露上亦出現多個重大發展。在這背景下，我們樂見許多公司取得實質進展，包括設立明確的關鍵績效指標及可量度的成果，以及進行更全面的持份者關係工作及準備重大性議題評估，以確定影響公司和社會的重要ESG議題。」

公會今天同時公布第25屆「最佳企業管治及ESG大獎」得獎名單。今年獲獎公司或機構的數目再創歷屆新高，合共38家上市公司及公營機構獲獎。