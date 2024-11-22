本港私人資產管理規模達9萬億　資金淨流入按年增3倍　監管擔憂減

私人財富管理公會（PWMA）與畢馬威今日（22日）發布共同编制的第9份《香港私人財富管理年度報告》。報告顯示，2023年乃香港私人財富管理行業的轉折點，資產管理規模（AUM）重拾增長，錄得較前一年增長近3倍的強勁淨資金流入，資產管理規模增加至90,220億港元。



香港作為領先財富管理中心的地位依然強穩，受訪公司對監管的擔憂顯著下降。大部分公司視家族辦公室為日益重要的業務來源。多岸外包（multi-shoring）策略仍是客戶常用的風險管理策略。業界普遍認為，這有助香港的發展，而非帶來競爭風險。

報告顯示，內地依然是主要的財富來源。（資料圖片）

主要財富來源依然為內地

報告顯示，內地依然是主要的財富來源，但有21%的公司正瞄準東南亞的新財富渠道，另有15%的公司專注於中東市場。大多數私人財富管理公司對虛擬資產持「觀望」態度。

報告亦揭示人工智能（AI）對業界日益增強的影響。人工智能及生物科技成為客戶的強勁投資偏好。未來5年，以少於500萬美元至1000萬美元財富領域，為目標的公司數量將會大幅增加，而人工智能將助力個人化服務，並降低獲取客戶的成本。

儘管面對全球地緣政治緊張局勢、央行利率變動及數碼變革等重大的經濟不確定性，但大部分受訪者，對未來5年的市場前景，仍持樂觀態度，特別是考慮到內地市場仍存在巨大的財富機遇。受訪公司預計，來自該地區的資產管理規模於未來5年將持續增長。