順豐控股今午截飛　孖展終錄305億　超購51倍｜新股IPO

順豐控股（6936）已在今日（22日）中午截止認購，綜合多家券商數據，順豐控股在公開招股部分，錄305.4億元孖展認購。當中，輝立借出162億元，耀才借出80億元，富途借出孖展30億元。國際配售方面，彭博引述消息指，首日已錄超額認購。



順豐計劃發行1.7億股H股，香港公開發售部份佔9.5%；每股招股價介乎32.3元至36.3元，集資最多61.7億元。高盛、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人。

每手200股，一手入場費7,333.2元。順豐控股預期將於11月27日掛牌。

扣除上市相關開支後，集資淨額約56.61億元，當中45%用於加強國際及跨境物流能力，35%用於提升及優化中國物流網絡及服務，餘下用於研發及營運資金等。

（圖片來源：順豐速遞）

今年首6個月順豐收入1,344.1億元人民幣，按年升8.1%；歸屬於公司所有者利潤為48.1億元人民幣，升15.1%。

順豐控股合共引入10名基石投資者，認購金額15.9億元，涉約4,385萬股，包括信和置業 （0083） 、中國太保 （2601） 、小米 （1810） 、Morgan Stanley等。