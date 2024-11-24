米萊「休克療法」創經濟奇蹟　但明年才是真正考驗｜伽羅華

阿根廷總統米萊（Javier Milei）上任一周年，他於11月4日出席特朗普於佛州海湖莊園舉行的晚宴，並以貴賓身份發表主題演講，翌日特朗普成功連任後成為首位拜訪他的外國元首，米萊訪美不僅是禮節性訪問，更是美國調整其拉美政策的契機。

自小羅斯當美國總統期間，美國對拉美國家大體採取睦鄰政策，只要這些國家不危及本國犯罪和毒品等問題，基本上不干涉其內政。事實上，特朗普在2016年首個任期並不太重視中國在拉美擴張勢力，但他今次重返白宮，揚言將中國列為頭號威脅，而米萊上台後，阿根廷外交政策亦出現轉向，由親共轉為親美，他亦被外界喻為阿根廷版的「特朗普」，足見兩人臭味相投，成為美阿深化合作的基礎。

阿根廷總統米萊（Javier Milei）訪美，美國調整其拉美政策的契機。（Reuters）

米萊痛恨媒體 與特朗普臭味相投

米萊訪美期間，接受知名博客Lex Fridman近兩小時專訪，深度闡釋他的「休克療法」政策。他認為阿根廷長期陷入經濟困境，是政治精英主義失敗的結果，主張自由市場經濟、個人自由、私有財產權及最小化的政府干預，這些主張與特朗普的「去監管」不謀而合，還有的是米萊對左派傳媒非常痛恨，直斥他們滿口慌言，這些都與特朗普天造地設。

最近特朗普委任馬斯克與Vivek Ramaswamy出任政府效率部門DOGE，馬斯克豪言能將政府開支由6.75萬億美元削減至少於5萬億美元，若這對拍檔真能削減兩萬億美元開支，便幾乎抹平今年美國預計1.83萬億美元的財赤，馬斯克許諾屬於選舉口號，未必能兌現，無需太過認真，筆者認為就是削減1萬億美元已經交足功課。

米萊削減財赤的政策，正好成為馬斯克等人取經的對象。11月12日，米萊在布宜諾斯艾利斯的Meta Day會議上提到，特朗普第一好友馬斯克正在與阿根廷去監管部長Federico Sturzenegger討論如何對美國經濟「去監管」。因此，重新檢視米萊政策有助了解特朗普下一步如何精簡華盛頓的官僚編制。

政治素人上位 明年大選再受考驗

米萊上台前是一位無政府自由主義的經濟學者，是徹頭徹尾的政治素人，他能夠從阿根廷各大政黨突圍本身已是政壇奇蹟，上任首年，他為阿根廷經濟帶來翻天覆地的變化。阿根廷明年中將迎來大選，對於羽翼未豐的米萊是一個重大考驗，選票將是他延續其「休克療法」政策的通行證。

在去年12月初米萊履新首周，阿根廷年化通脹率為37倍，12月上半月年化通脹率暴升至75倍，批發性通脹（與PPI類似）更高達170倍，過去十年，阿根廷經濟沒有增長，期內人均國內生產總值下跌15%，超過一半人生活在貧窮線下。

阿根廷資源豐富，曾經是南美洲最富庶的國家之一，但長期入不敷支下，該國需要大增印鈔，貨幣供應過多結果造成惡性通脹，外匯存底亦不斷流失，所以歷次南美國家發生債務危機，都很少沒它的份兒。在過去123年中，阿根廷有113年都出現財赤，剩下10年也只是賴債不還才有餘糧。

中國貿易・中國經濟・中國航運・中國自貿區・上海自貿區：圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

明年訪華 望中國助推動本國經濟

今年6月中國同意將中阿兩國總值50億美元的貨幣互換協議展期兩年，實際是中國寬限阿國延後兩年還債，原本米萊在選舉期間已揚言不與中國做生意，但近日證實他將明年初訪華，參加拉美共同體與中國的峰會，顯然是寄望中國能幫助推動本國經濟，也反映米萊開始認識到商業活動無須過於拘泥意識型態，除非國家安全受到真正威脅。

米萊通過大幅削減政府開支，停止基建投資，讓阿根廷央行不需印鈔解決財赤，年化通脹率因此降至2倍以下，最新的按月通脹率亦降至4.2%，12月該國將取消商品的進口稅，這些舉措有助壓低通脹，紓緩基層市民的負擔。在米萊上任首年，政府向民眾共削減了相當於GDP13.5%的稅務負擔，但短期陣痛也非常明顯，2024年首季GDP下降超5%，第二季GDP跌幅收窄至負1.7%，預計今年阿根廷GDP下降3.8%。

阿根廷目前最大的隱憂是長期外匯存底不足，當務之急是吸引外資投資該國產業。米萊在競選時曾承諾美元化，但沒有足夠外匯下，美元化等如空談。在米萊上任之初，阿根廷披索的美元官價與黑市價為2比1，為縮小差距，官方讓披索相對美元貶值，但維持資本管制，例如限制進口商獲得美元，以支持本國貨幣，但阿根廷近兩倍通脹率仍屬相對高水平，不足阻止披索跌勢，所以央行需要拋售美元。

外匯存底不足 望IMF打救解錢荒

結果是，外匯流失讓金融市場擔心阿根廷償還主權債的能力，維持資本控制也對外國投資的吸引力減低，而特朗普政府可能是米萊解決外匯不足的救星。

2018年特朗普在首個任期內，曾施壓IMF向時任阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）承諾提供450億美元財政資助，所以政治路線與特朗普接近的米萊極可能獲此禮遇，所以米萊獻計能幫美國政府大削財赤，亦變相爭取美國成為他政治上盟友，加快經濟步入美元化，亦可增加阿根廷國會對他政策的支持，從而增加他明年連任的機會。

為了提振阿根廷產業，米萊政府通過了一項針對外國控股的稅收特赦法，並實施了一項有利於採礦業等採礦業的新外國投資制度。他希望這些改革實際上能吸引外國投資，進而增加國家的儲備。然而，大多數投資尚未落實，因此在 2025 年中期選舉之前，米萊繬持資本控制需要IMF大力幫忙，相信特朗普在這方面將發揮一定作用。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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