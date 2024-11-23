摩通企業競跑首登陸西九文化區　籌得善款促進社會共融｜ESG

全球最大規模的企業競跑賽，來到香港！摩根大通﹙ J.P. Morgan ﹚表示，旗下企業競跑賽周四﹙21日﹚於西九文化區首次亮相，吸引來自150多間企業逾4,750位跑手參與。

摩通指，這項競跑賽自1977年舉辦以來，致力提倡團隊合作及健康生活。參賽隊伍可按其速度和能力，完成5.6公里的比賽，並參與賽後慶祝活動，享受現場音樂、餐飲美食，並進行社交聯誼。

摩根大通香港行政總裁關金星表示:「今年是摩根大通香港 100 週年,我們非常高興將這項獨特的企業活動引入香港。我相信這賽事將會成為一項重要的商界活動,並發展成為香港的盛事之一。今天競賽跑所充分展現的活力、團隊精神和凝聚力,實在令人鼓舞。我們期待再次邀請客戶和社區合作夥伴參與 2025 年的摩根大通企業競跑賽香港站賽事。」

摩通又稱，透過是次活動，摩根大通香港很榮幸代表所有參賽者向LoveXpress愛・傳遞捐贈善款，支持該非牟利慈善機構促進社會共融，為香港自閉症群體創造一個關愛和賦權的環境。

香港已成為摩根大通企業競跑賽系列的一份子。2024 年摩根大通企業競跑賽系列涵蓋了 6 大洲的16 個地區,合共吸引來自全球將近 7,000 間企業超過 22 萬名跑手參與。