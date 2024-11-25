財庫局擬設無抵押個人貸款借款上限　許正宇﹕計劃明年上半年諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇於財庫局的「財庫論」網誌內指出，局方正循着對放債人的規管及加強宣傳教育等多方向擬定具體措施，加大力度處理過度借貸問題，其中包括設立無抵押個人貸款借款上限。



許正宇於網誌內發表「多管齊下 處理過度借貸 標本兼治 保障市民權益」文章。文章指出，財庫局和公司註冊處一直密切注視持牌放債行業的市場情況；對於社會十分關注過度借貸問題，特別是涉及外傭和低收入人士的無抵押個人貸款，財庫局正循着多方向擬定具體措施，並計劃於明年上半年展開有關諮詢，初步方向包括設立無抵押個人貸款借款上限、加強保障諮詢人、優化投訴處理及加強宣傳教育。

許正宇稱，正研究根據借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限。舉例來說，若借款人的每月收入低於某一水平，放債人可批出的無抵押個人貸款不能多於該借款人月收入若干比例。局方正擬定有關每月收入及借款上限的具體水平。

在加強保障諮詢人方面，當局正擬定具體措施，包括研究規定放債人收到貸款諮詢人的書面同意書後，須主動向諮詢人核對同意書的真確性，以加強保障貸款諮詢人。