恒生指數面世55年　累計回報127倍　有4間公司一直保持藍籌身份

恒生指數面世已55年。恒指公司今日（25日）發表網誌，回顧恒指多年表現。自1969推出至今，累計回報率接近127.2倍。同時指出只有4隻股票，在過去55年一直為藍籌股。



恒生指數於1969年11月24日推出，恒指公司指出，恒指第一個正式交易日收於158.5點，對比2024年10月31日升至20317點，自推出以來累計回報率接近127.2倍。根據彭博數據顯示，截至今年10月底，恒指的股息率為3.6%，市盈率為12倍。

恒指最初由恒生銀行（0011）前主席利國偉倡議設立，起初作為內部參考衡量香港股市的表現，其後正式推出。最初藍籌數目為33隻，原來與「意頭」有關，是由於恒生銀行在1933年3月3日成立，故推出之時就選定33隻股票為恒指成分股。

隨著香港上市公司歷經合併、收購及私有化，不少恒指成分股進進出出，在1969年恒指初成立時的33隻成分股當中，目前僅有4隻仍維持其藍籌地位，分別是中電控股（002）、中華煤氣（003）、滙豐控股（005），以及香港電燈重組後的電能實業（006）。

恒指成分股結構及數量55年來亦有大幅變化，目前已增至82隻，截至今年10月底，市值覆蓋率達67%，成交額覆蓋率亦有62%。權重首10大成分股合共佔指數權重約56%，其中金融業為權重最大的行業，佔比約33%，其次是非必需性消費佔30%，以及資訊科技業佔14%。而按股份類別劃分，紅籌、H股及其他在港上市的內地公司，合共佔72%，而香港公司佔指數權重約27%。

而過去恒指數十年來恒指經過多輪改革和提升，旨在維持市場代表性並捕捉香港金融市場的演變。首輪重大提升發生在2006年，指數編算方法從全市值加權改為自由流通調整市值加權，並開始納入H股；而另一次主要變動則為2021年，包括將指數成分股數目上限訂為100隻，以及從七大行業組別選擇成分股以擴大行業代表性。

恒指公司指出，在2023年將成分股候選資格範圍，擴大至主要上市的外國公司之後，恒指從代表在香港上市的大中華公司，重新定位為更全面代表整體香港股票市場的基準。