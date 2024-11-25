滙豐公佈多名高管團隊人事更新　明年1月1日起生效

滙豐銀行宣布其高級領導團隊的更新，將由2025年1月1日生效。Richard Blackburn被任命為臨時集團首席風險與合規官，其將成為集團營運委員會的成員。



Richard Blackburn於2016年加入滙豐銀行，曾擔任多個風險領導職位，包括首席風險官，職責範圍包括全球銀行市場、商業銀行業及歐洲，他目前為全球貿易、財務風險管理和全球分析主管。在 35 年的金融服務生涯中，Richard Blackburn已對銀行在全球面臨的主要風險有了深入的了解。他最近透過歐洲業務轉型風險管理的經驗將發揮作用，而滙豐銀行已開始任命該職位的永久繼任者，這將考慮內部和外部候選人。

Celine Herweijer 辭任永續發展主管

同時，Celine Herweijer已決定辭去集團永續發展主管職務，並將於2024年12月31日起生效，他將尋求新的發展機會。

現任全球銀行業務主管 Julian Wentzel，被任命為臨時集團首席永續發展長。在此臨時職位上，他將報告集團財務長 Pam Kaur。Julian於2015年加入滙豐銀行，擁有超過25年的銀行業經驗。他曾在多個地區和行業工作過，擁有豐富的背景應對複雜的全球挑戰，確定創新解決方案，並具有出色的與監管機構和利害關係人的關係。他的領導力將是支持滙豐的關鍵對永續發展的承諾，因為他將強大的客戶和商業視角帶入了這項議程，

將招募常任首席永續發展官

滙豐表示，將開始招募常任首席永續發展官，並將在適當的時候提供進一步的更新。

此外，經過內部招聘流程，Selim Kervanci 被任命為中東地區的首席執行官，須經監管機構批准。 Selim 將向 Surendra Rosha 和 David Liu 報告。Selim 在區域工作多年，並在 MENAT ExCo 任職多年，現任土耳其滙豐銀行執行長。他於 1996 年加入滙豐銀行，並曾在包括駕駛在內的廣泛領域擁有豐富的知識和經驗轉型、發展業務並在動盪的市場中實現財務表現。在過去的 28 年裡，他與監管機構、客戶、官員和企業建立了廣泛的聯繫。

滙豐集團行政總裁 Georges Elhedery 表示，祝Richard Blackburn, Julian and Selim的新職務，並感謝Celine的重大貢獻實現滙豐自 2021 年以來的淨零目標。