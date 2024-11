股神巴菲特再捐出89億元巴郡股票　冀日後由3名子女分配資產

有股神之稱的資深投資者巴菲特,再次在感恩節前夕再捐出旗下巴郡的股票,涉及股票價值11.4億美元(約89億元),相當於1,600股巴郡A股,對象也是4個家族慈善信託。股神亦對外披露更多有關日後財產處理細節。



連同是次捐贈,巴菲特自2006年以來已累計捐出逾580億美元,為其持有巴郡股票的56.6%。現時巴菲特仍持有巴郡約14.4%股權,並計劃未來向5個基金會繼續捐贈股票。

據巴菲特周一發布的致股東最新信件顯示,他認為,考慮到3名子女可能在他之前或該段期間離世,已指定3名潛在的繼任受託人處置有關事務。巴菲特沒有提及3人的名稱,僅稱他們較3名子女年輕,而且每一個均是他子女所熟悉,並對他們所有人來說均是有意義的人(Each is well known to my children and makes sense to all of us.)。「即使這些繼任者均在等待名單上,但我仍希望由Susie, Howie及Peter三名子女配置其所有資產。」

2024年5月3日,在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會上,巴郡主席巴菲特的肖像被製成立板,置於股東大會Pampered Chef的攤位。(Reuters)

感嘆人生可能變化無常

巴菲特又感嘆人生可能變化無常,不公平,甚至殘忍,「有人在出生時或出生後不久就死亡,有人則要等待約一個世紀,死亡才來拜訪。到目前為止,我很幸運,但不久之後,他(死亡)就會來找我。」

巴菲特早於2006年表示,若他去世,屆時他仍持有的巴郡股票便會納入一個慈善信託,並安排3名子女在他死後十年,分階段把信託持有的巴郡股票捐出。按照目前市值計算,該批股票市值為1,474億美元。