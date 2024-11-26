基建債｜各行客戶反應盤點　滙豐︰平均認購額高去年綠債開售首日

港府發行的基礎建設零售債券﹙下稱「基建債」﹚周二（11月26日）起公開認購，保底息為3.5厘，略高於市面長期定存息。

滙豐︰開售首天反應正面

滙豐發言人表示，最新推出的基建零售債券開售首天反應正面，滙豐客戶平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平，大部分認購申請均透過流動理財或網上理財遞交。

該行又指，由即日起至2024年12月6日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交基建零售債券認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

信銀國際︰首日接獲平均認購金額15萬

中信銀行(國際)表示，於基礎建設零售債券認購期首日接獲的平均認購金額為15萬港元，比去年綠債的平均認購金額上升超過25%。

該行就基礎建設零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

發行額可酌情加碼至250億

今次基建債目標發行額為200億元，但可酌情加碼至250億元，入場門欄一手一萬元，上限為100手。認購截至12月6日（星期五）下午2點，12月13日公佈分配結果，發行日期為17日，首掛日子為18日。