A股出現「走資潮」　彭博﹕多隻內地ETF錄單月史上最大淨流出

A股市場包括游資、散戶在內的增量活躍資金出現退潮跡象。出現這種現象，與近期在美國候任總統揚言對來自內地產品加徵關稅的威脅、地緣局勢緊張，以及中國呼籲「慢牛」的因素等影響。將為股市後續走勢蒙上陰影。



據《彭博》數據顯示，中國境內最大的股票ETF華泰柏瑞滬深300ETF本月以來資金淨流出逾190億元人民幣，邁向紀錄最大。創業板ETF、華夏上證科創板50ETF也邁向單月歷史最大資金淨流出。

中國股市在政策支持下於9月底掀起一輪快速上漲行情，這一過程中散戶作為重要增量資金快速入市，個人投資者大量參與ETF的二級交易。但近期市場面臨美國加徵關稅、俄烏地緣局勢，以及中國政策空窗期和對大漲股票的停牌核查，以散戶為代表的個人投資者情緒退潮，外資也呈流出態勢，增量資金撤退將令市場在短期承壓。

「最近A股市場出現微觀流動性緊張和市場動力不足的現象，」酷望投資總經理楊如意表示，散戶的撤退可能與市場情緒變化、對短期收益的追求及對市場風險的擔憂有關，而外資主因川普上台後的政策不確定性。

儘管近期代表各行業龍頭的A500ETF仍在持續吸金，但股票ETF整體呈現淨贖回趨勢。海通證券在報告中稱，10月18日至11月22日，全部股票ETF累計淨贖回的現金規模約為452億元。隨著中國A股散戶端交易情緒或在降溫，市場料進入震盪休整期。

A股近期交投逐步冷卻。（中新社）

A股交投逐步冷卻

與此同時，A股融資餘額在本月中旬升至2015年高位後於近期小幅回落，體現槓桿資金熱情有降溫跡象。A股成交額近期也出現明顯縮量。數據顯示，滬深成交額自11月中旬中斷了連續多日超過2萬億元人民幣的態勢，本周二僅略超1.3萬億元人民幣，至兩個月來低位。

對於A股未來走勢，中國經濟復甦和政策力度仍是關鍵。「十二月的經濟工作會議及明年的兩會可能引起市場情緒變化，刺激增量資金，」酷望投資的楊如意稱。