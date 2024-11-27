華為Mate 70系列、X6手機發布　余承東狂串對手：靠抄襲沒未來

今日下午14:30，華為Mate品牌盛典舉辦，發佈了Mate70系列手機、Mate X6雙摺疊屏手機、智界S7、尊界S800、MatePad Pro、FreeBuds Pro 4 悦彰耳機、WATCH D2 腕部動態血壓記錄儀等產品。

Mate 70系列手機

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，今天大家期待已久的史上最強大Mate來了——Mate 70系列。

在介紹外觀設計時，余承東表示，靠抄襲是沒有未來的，華為Mate一直被模仿從未被超越，能超越華為的只有華為的Mate。

華為Mate70系列正式發佈，新機沿用Mate系列歷代對稱設計的攝像模組，搭載第二代崑崙玻璃及高亮鈦材質機身，支持側邊指紋，並首發衞星尋呼功能。

華為Mate 70系列採用第二代靈犀通信，5A速度快人一步。在演唱會發圖高鐵視頻通話、地鐵刷視頻、地庫掃碼等場景下用網體驗進一步提升。

得益於原生鴻蒙操作系統與全新硬件配置，華為Mate 70系列整機性能提升40%，成為史上最強悍的Mate。在華為方舟引擎的加持下，流暢體驗和遊戲性能大幅提升，同時華為Mate 70續航提升24%。

拍照上，華為Mate 70系列業界首發紅楓原色攝像頭，150萬多光譜通道，捕捉豐富的環境光譜信息，賦能給主攝、超廣角和長焦微距攝像頭，色彩還原準確度提升120%。

AI功能上，華為還帶來了全新AI隔空傳送功能，通過AI姿態感應器的手勢識別，隔空即可將圖片或截圖傳到另一台設備上，讓用户抓放自如、張手就來。此外，還首發AI電影質感引擎，提升AI視頻降噪、AI即時HDR、AI色彩引擎能力。

余承東表示，華為Mate70系列已完成鴻蒙智行全系車型數字鑰匙驗證。

配色上，華為Mate 70和Mate 70 Pro有曜石黑、雪域白、雲杉綠、風信紫四大顏色，Mate 70 Pro+有墨韻黑、羽衣白、金絲銀錦、飛天青四大顏色。該機已於11月18日12:08正式開啓預訂，截至今日下午15:14，已有335.7萬人預約。

值得一提的是，余承東此次發佈會一次也沒提“遙遙領先”。在提到Mate 70 Pro+手機的網速時，他表示：“絕對對得起那四個字”。

價格上，Mate70手機12GB+256GB售價5499元，12GB+512GB售價5999元，12GB+1TB售價6999元。

Mate70 Pro手機12GB+256GB售價6499元，12GB+512GB售價6999元，12GB+1TB售價7999元。

Mate70 Pro+手機16GB+512GB售價8499元，16GB+1TB售價9499元。

Mate70 RS非凡大師16GB+512GB售價11999元，16GB+1TB售價12999元。

華為Watch Ultimate Design 非凡大師手錶售價23999元。

Mate X6 雙摺疊手機

華為Mate X6三網衞星典藏版，是全球首款支持三網衞星通信的大眾智能手機，包括北斗衞星消息、天通衞星通信、低軌衞星互聯網。低軌衞星互聯網系統測試中，預計將於2025年下半年開啓眾測。

得益於分佈式玄武架構帶來的更大空間和更優的佈局，華為Mate X6創造性地將WIFI天線與蜂窩天線分佈在手機兩側，天線長度增加81%，綜合信號強度提升60%。

Mate X6 12GB+256GB售價12999元，12GB+512GB售價13999元。

Mate X6 典藏版16GB+512GB售價14999元，16GB+1TB售價15999元。

同時，華為還推出Care+服務，Mate 70系列一年期399元起，兩年期899元起，Mate X6 一年期999元，兩年期2299元，Watch Ultimate Design三年期1999元。

原生鴻蒙操作系統正式商用

本次華為Mate 70系列手機首發搭載了原生鴻蒙操作系統（Harmony OS NEXT 5.0）。

余承東表示，這兩款手機（Mate 70、X6）將提供鴻蒙4.3和原生鴻蒙兩個選擇，明年新手機和新平板將全部搭載原生鴻蒙。

這標誌着華為原生鴻蒙操作系統正式商用。原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）實際上為華為2019年發佈的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）的5.0版本，也是HarmonyOS誕生以來最大的升級。

在這一版本中，華為刪除了安卓開放源代碼，並將Linux內核換成了微內核的LiteOS，實現了全棧自研，且不再兼容安卓應用，並將AI深入融入了操作系統。

今年6月，原生鴻蒙正式面向開發者啓動Beta（測試），此次原生鴻蒙的商用，意味着原生鴻蒙正式面向C端消費者商用。

智界S7、享界S9 Ultra長續航版、尊界S800

華為與奇瑞聯手打造的智界新S7發佈，該車在車身顏色、輪轂選配、座椅、空間等方面進行了升級，全系標配高壓800V超充，並且智駕配備華為最新的ADS3.0系統。

智界S7分為Pro、Max、ultra三個版本，售價22.98萬-31.98萬元。

智界S7 Pro後驅長航版24.98萬元，智界S7 Max後驅長航智駕版26.98萬元，智界S7 Max+後驅超航智駕版29.98萬元，智界S7 Max RS四驅性能版32.98萬元，智界S7 Ultra RS四驅性能版34.98萬元。

余承東表示，12月1日，智界 新S7開啓交付。華為還推出了享界S9 Ultra 長航版，售價42.98萬元起。

華為和江淮汽車合作推出的尊界S800定位超高端，預售價100萬-150萬元，意向金2萬元，即刻開啓預定。