阿里雲香港啟動「科技創未來」計劃　業務收入保持雙位數增長

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲在港啟動「科技創未來」計劃，致力於加強公司自身的基礎服務設施建設，培養本地AI人才。公司續透露，阿里雲香港業務收入，按年保持雙位數增長，活躍客戶數按年增長超過60%。



亞洲區內續拓數據中心 港已為全球最大之一

阿里雲國際事業部總裁袁千表示，未來3年內，會計劃在墨西哥設立首個雲區域。此外，將著重打開亞洲區內市場，擬在馬來西亞、菲律賓、泰國和南韓等增加數據中心。公司目前在全球擁有28個數據中心，另有85個可用區。

而對於本港，阿里雲國際業務副總裁、亞太北及東南亞大區總經理劉彬星表示，香港是公司全球最大的數據中心之一，續有擴張打算。根據研究機構 Gartner數據，阿里雲連續四年在香港的IaaS 市場佔有率（按收入計算）排名第一。

阿里雲指出，會在雲計算、基礎模型等領域加碼投入。（資料圖片）

暫未受GPU限制 加碼投入雲計算應對外圍波動

不過地緣政治緊張情緒升溫，美國對華芯片封鎖，或令科企AI算力遭受不利影響。袁千回應就指，伴隨技術的發展，大環境的變化不確定，但唯一確定的是，會加碼投入雲計算、基礎模型等領域。

她續解釋，公司對基礎模型的投入已然很大，當下共有訓練、推理兩大主要領域。而目前越來越多的應用，集中於推理，尤其是行業縱深模型，推理需求更加旺盛，在滿足推理需求時，暫時還沒有遇到GPU限制問題。

至於年內，阿里雲有多項產品減價，此前業績會中，公司曾指出此舉是為爭取客戶留存。阿里雲今次並未有回應集團減價後，客戶留存表現，不過其強調，減價是為技術的普惠，服務中小客戶、初創公司等，未來會有更多的計劃支持。

阿里雲在港啟動「科技創未來」計劃。（資料圖片）

在港啟動「科技創未來」 投資設施兼培養人才

今次在香港「科技創未來」計劃下，會令符合條件的100間香港初創企業，在運用AI拓展業務時獲得雲額度、一對一技術諮詢、免費學習資源及其他支持。阿里雲亦會組建一個本地 AI工作小組以提升「雲+AI」能力，協助企業加快數碼化轉型。

在人才培養方面，該計劃將為本地學生提供GenAI課程框架和AI培訓課程，並為有意向共同開設技能中心的學校，提供先進的「無影」雲電腦。