外母帶著3個女婿　創出第2家IPO　中國機器人板塊被熱炒

近期，機器人板塊被熱炒，東財機器人概念指數自924以來漲超50%。最近兩個交易日，板塊內新老龍頭轉換，前期的東方精工、愛仕達連續兩天跌停；而貝仕達克今天20cm強勢漲停，近5個交易日錄得4個漲停板，漲幅達120%。

近期，又有一家國產機器人細分領域龍頭衝刺中國科創板。

據上交所官網披露，11月25日，浙江環動機器人關節科技股份有限公司(以下簡稱“環動科技”)科創板IPO獲受理，保薦機構為廣發證券股份有限公司。

值得注意的是，這是進入四季度以來滬深交易所受理的首個IPO項目。

環動科技成立於2020年，總部位於浙江省玉環市，主要從事機器人關節高精密減速器的研產銷。公司前身為浙江環動機器人關節科技有限公司，2023年8月15日整體變更為股份公司。公司於2023年5月完成的股權轉讓時的估值為30億元。

接下來，讓我們透過招股書來探究一下公司的具體情況。

“雙環系”迎第2家IPO

有意思的是，環動科技家族意味頗為濃厚。這家公司是齒輪龍頭雙環傳動（002472.SZ）的子公司，截至2024年6月30日，雙環傳動持有公司61.29%的股權，為公司的控股股東。

吳長鴻、陳劍峯、蔣亦卿和陳菊花合計直接和間接控制公司控股股東雙環傳動15.18%的股份，為雙環傳動的實際控制人。

上述四人除通過雙環傳動間接控制公司61.29%的股權外，吳長鴻直接持有公司5.74%的股權，蔣亦卿、陳劍峯通過嘉興環創間接持有公司0.24%的股權。故吳長鴻、陳劍峯、蔣亦卿和陳菊花合計持有和控制公司67.27%的股權。

公司股權結構圖，來源：招股書

據招股書信息披露，吳長鴻、陳劍峯、蔣亦卿分別為陳菊花的大女婿、二女婿、三女婿。此外，公司董事吳長鴻、財務總監吳愛平為兄妹關係。

如果往前追溯雙環傳動的歷史，不難發現雙環傳動的實控人曾為葉善羣、陳菊花夫婦。不過，2016年，葉善羣因年事已高及身體健康原因決定退出不再續簽一致行動協議，退出實控人之列。

2016年9月9日，吳長鴻、陳菊花、陳劍峯、蔣亦卿簽訂了《一致行動協議》，此後四人就一直是雙環傳動的實控人。

國產RV減速器龍頭，承擔國產替代的重任

環動科技主要從事機器人關節高精密減速器的研發、設計、生產和銷售，為客户提供覆蓋3-1000KG負載機器人所需的高精密減速器整體方案。

公司的產品包括RV減速器、精密配件及諧波減速器，RV減速器為公司主要產品，廣泛應用於機器人、工業自動化等高端製造領域。

公司主要產品，來源：招股書

報告期內，公司主營業務收入主要來自於RV減速器；2023年，公司主營業務收入為3.09億元，其中RV減速器的佔比超過95%。

公司業務構成，來源：招股書

近年來，全球範圍內勞動力成本不斷提高，經濟增長速度有所放緩，全球製造業面臨轉型升級的共同挑戰。隨着新一輪科技革命和產業革命加速演進，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等與機器人技術深度融合，機器人產業迎來升級換代、跨越發展的窗口期。

根據中國電子學會發布的《中國機器人產業發展報告（2022年）》數據，2019-2021年，全球工業機器人市場規模由138億美元提升至175億美元，年均複合增長率為12.61%，預計2023年，全球工業機器人市場規模將達210億美元。

2019-2023年全球工業機器人市場規模，來源：招股書

減速器廣泛應用於低轉速大扭矩的傳動設備，也是影響機器人性能的核心因素。

2019年，亞太和歐洲地區已成為全球減速器最主要市場，亞太地區貢獻了全球44.30%的減速器銷量，預計到2023年，亞太地區減速器的市場份額將超過全球的一半。

具體而言，日本企業長期佔據全球工業機器人減速器市場的絕對多數份額，代表性企業為納博特斯克。不過，近年來，環動科技的RV減速器在國內機器人市場的份額快速提升並取得領先。

2020年度，納博特斯克在國內機器人RV減速器市場佔有率為54.80%，具有絕對優勢，住友重機的市場佔有率為6.60%，公司的市場佔有率僅為5.25%。

2021至2023年各年度，環動科技的市場佔有率分別為10.11%、13.65%、18.89%，逐年上升且僅次於納博特斯克，同期納博特斯克的市場佔有率分別為51.77%、50.87%、40.17%，住友重機的市場佔有率分別為5.06%、4.70%、3.91%。

國際廠商的市場佔有率持續下降，彰顯了環動科技產品的國產替代特徵。

2020-2023年中國機器人RV減速器市佔率，來源：招股書

第一大客户埃斯頓貢獻了52.88%的營收

隨着行業規模的提升，環動科技在報告期內的業績也有所增長。

2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月（報告期），公司營業收入分別為9141.23萬元、1.69億元、3.09億元和1.34億元，其中2022年度、2023年度營業收入分別同比增長86.68%和84.20%，不過2024年1-6月有所下降。

同期，公司歸母淨利潤（以扣除非經常性損益前後的孰低者計算）分別為688.96萬元、3929.28萬元、6533.24萬元和2114.67萬元。

關鍵財務數據，來源：招股書

報告期各期，公司主營業務毛利率分別為35.48%、40.68%、42.47%和38.14%，2021至2023年度持續提高，2024年1-6月有所下降，主要受RV減速器產品毛利率的變動所影響。

與同行業公司相比，環動科技的主營業務毛利率水平整體處於同行業可比公司合理區間內，與綠的諧波趨近，低於中技克美，高於中大力德。

公司毛利率與同行對比，來源：招股書

最近三年，環動科技累計研發投入金額為5512.83萬元，佔最近三年累計營業收入的比例為9.67%，與同行業公司相比不存在明顯差異。

同行業公司研發費用率對比，來源：招股書

環動科技已與國內外多家知名機器人廠商建立了合作關係，主要客户包括埃斯頓（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）、愛仕達（002403.SZ）、新時達（002527.SZ）、新松機器人（300024.SZ）、凱爾達（688255.SH）、華中數控（300161.SZ）等公司。

2023年，環動科技向前五名客户銷售收入佔當期營業收入的比例達92.12%，不過2024年1-6月降至79.50%，整體佔比較高。

其中，2024年1-6月公司對第一大客户埃斯頓的銷售收入佔比達52.88%，存在重大依賴。

這主要是下游行業的特點決定的。報告期內，隨着我國工業機器人行業的快速發展以及RV減速器市場國產化率的持續提升，公司客户中埃斯頓、埃夫特等國內工業機器人出貨領先的龍頭企業銷售增長較快。2023年度，我國工業機器人內資企業出貨前三位為埃斯頓、匯川技術和埃夫特，均為公司客户。

環動科技此次能否成功上市，讓我們拭目以待。