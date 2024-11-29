新高教瀉逾4成　全年多賺7.5%　末期息全以股代息派發｜港股異動

新高教（2001）今早股價明顯下挫，曾低見1.07元。截至上午10時12分，新高教瀉41.2%，報1.1元，成交額為4,630萬元。



新高教昨晚公布，截至8月31日止年度純利7.56億元（人民幣．下同），按年升7.5%，每股盈利49分，派發末期股息每股23.3分。期內收入24.12億元，升13.8%；毛利8.76億元，升8.7%；毛利率36.3%，跌1.7個百分點；除稅前溢利9.13億元，升7.9%。

公司建議末期股息將全部以代息股份形式派發。集團認為，面對少子化等社會人口結構變化、學生對更高學歷的需求增加，未來高等教育市場競爭程度將進一步加劇，需持續提升院校辦學層次、提升教學水平和服務質量，以應對未來需求側減少的衝擊。因此，集團將持續加大投入，抓住當下專科學校申本、本科學校申碩的機遇，以實現長期可持續的高質量發展。新高教相信，今次非常態化的以股代息計劃符合本集團及股東的整體利益，在保障股東收益的同時，可保留現金作為集團的業務發展和營運需要，並且避免增加集團資本負債比率，期望以股代息計劃將能提高股份交易的流動性。