美團第三季經調整溢利按年增124%　總收入升22.4%　勝預期

美團（3690）公佈截至9月底季度業績，期內經調整溢利錄得128.3億元人民幣（下同），按年增加124%，勝於116.6億元的市場預期。美團全日波動，一度曾挫4%，全日收挫2.0%，報168.7港元。



期內集團總收入935.8億元，按年增22.4%，較919.9億元的市場預期為高；非國除財務報告會計準則計量下，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為145.3億元，按年增134.8%。即時配送交易筆數，則按年升14.5%至70.8億筆。

核心本地商業經營溢利增44.4% 閃購用戶數及頻次按年雙位數增

於2024年第三季度，核心本地商業分部的經營溢利146億元，較2023年同期的101億元增長44.4%。分部的收入增長20.2%至694億元，經營利潤率提升3.5個百分點至21.0%。

即時配送業務繼續穩健增長，訂單量增長14.5%。「拼好飯」提升運營效率，並在選品、補貼策略及流量分配方面協助「拼好飯」商家，幫助聚焦爆品經營。通過「拼好飯」，商家可有效地擴大高性價比產品的銷量、吸引新顧客和提升收入水平。

當中，美团閃購繼續引領即時零售的快速發展，用戶數及交易頻次均實現雙位數的按年增長。到店酒旅業務中，訂單量按年增長超過50%。年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

位於福田口岸的美團外賣空投箱。（歐嘉樂攝）

新業務分部經營虧損收窄近八成

同時，新業務分部的經營虧損，由2023年同期的51億元收窄至10億元。分部收入增長28.9%至242億元，經營虧損率按季改善1.9個百分點至4.2%。

公司解釋稱，美团優選的虧損繼續環比收窄。由於效率提升和健康增長，除了美团優選外的其他新業務作為一個整體在第三季度實現了盈利。十月份，Keeta在沙特阿拉伯首都利雅得正式上線，標誌著邁出國際拓展的重要一步。