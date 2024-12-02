滬深股市高收　上証收市報3363點　恒指最新升122點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於11月最後一個交易日高收，惟整個11月錄得逾4%跌幅。同日美股在感謝節假期後只有半日市，三大指數均高收。亞太區股市方面，於12月首個交易日，日本股市早段跌逾200點，於38000點大關徘徊。匯市方面，美元兌多種貨幣上揚，其中兌日圓重上150水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.1%，紐約期金跌0.87%。



【15:17】內地股市高收

內地股市高收，上証收市報3363點，升37點，深成指數升144點，報10756點，滬深300指數收市報3947點，升31點，創業板指數收市報2255點，升31點。

港股最新報19546點，升122點。

【13:42】港股最新報19480點

港股維持數十點升幅，恒指最新報19480點，升57點，國指升31點，報6978點，科指升29點，報4382點。

農夫山泉（9633）升6.5%，中升（0881）升4%。

藥明系方面，藥明康德（2359）升3.4%，藥明生物（2269）升3.3%。

【12:33】港股半日升44點

港股半日升44點，中午收市報19468點，國指升25點，報6972點，科指升26點，報4379點，成交額為778.7億元。

比亞迪（0285）為今早表現最佳的藍籌股，半日升10%。其他手機設備股方面，信利（0732）升1.9%﹑瑞聲（2018）升4.7%﹑舜宇（2382）升4%。

汽車股方面，廣汽（2238）飆22.5%，吉利（0175）升3.5%，比亞迪（1211）升2.9%﹑蔚來（9866）升2%。

科技股方面，美團（3690）跌3.5%﹑阿里（9988）升1.3%﹑小米（1810）升2.2%﹑騰訊（0700）跌0.2%，京東（9618）升2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%﹑友邦（1299）跌0.9%。

新世界（0017）委任新行政總裁，半日升2.5%。

【10:06】港股升幅擴至229點

港股升幅擴大，恒指最新報19653點，升229點，國指升93點，報7039點，科指升61點，報4414點。

比亞迪電子（0285）升9.9%。

新世界（0017）升6.2%。

【09:30】恒指高開1點

恒指最新報19424點，高開不足1點，國指最新報6943點，低開3點，科指最新報4352點，低開1點。

美團（3690）已於上周五公布第三季業績，低開5.2%，報160元。其他科技股方面，阿里（9988）高開0.7%﹑小米（1810）高開1.8%﹑騰訊（0700）平開。

新世界（0017）更換行政總裁，今早復牌，最新報6.36元，低開1.1%，成交額373萬元。旗下新世界百貨（0825）復牌，平開。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑安踏（2020）高開0.1%，周大福（1929）跌0.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開1.4%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，友邦（1299）升0.6%。