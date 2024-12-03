彭博﹕中央經濟工作會議將於下周舉行　規劃明年經濟增長目標

撰文：張偉倫
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《彭博》引述消息人士指，中國最高領導層計劃於下周三（11日）閉門召開年度中央經濟工作會議，為期兩天，規劃2025年經濟發展目標及刺激計劃。

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