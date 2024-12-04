三菱商事內地子公司員工涉未經授權交易　致6億元人民幣損失

有外電引述消息人士指，三菱商事（Mitsubishi Corp）發現其中國內地子公司負責銅交易的員工Gong Huayong（音譯：龔華勇）涉進行未經授權的交易，造成損失超過6億元人民幣。消息人士指，交易員Gong Huayong涉與內地公司，包括一些與他有關的公司進行不合規交易，三菱商事已解僱了他。



今次虧損金額與三菱在最近的季度業績中披露的138億日圓的虧損相匹配，理由是「中國貿易業務虧損」，但沒有進一步解釋，消息人士稱，虧損正是Gong Huayong行為所造成。

三菱發言人證實，Gong Huayong已被中國公司解僱，並補充說已提起刑事訴訟，發言人表示，該公司將與當局充分合作，但拒絕就目前已構成刑事的事件發表進一步評論。

消息人士稱，三菱留意到部分銅業務客戶未能結算交易或拖欠到期付款，故今年稍早開始調查Gong Huayong的交易紀錄。

三菱商事。

三菱發現，曾任職三菱商事金屬貿易（中國）擔任交易經理的中國公民Gong Huayong涉允許部分當地公司延遲支付銅精礦和精煉銅的款項，調查又發現，三菱並未批准與部分公司作為交易對手，而且一些涉事公司與Gong Huayong有個人關係。

消息人士估計，Gong Huayong在被總公司揭發之前就已經以出差為由離開中國，然後就沒有回來。三菱至少一名交易對手在內部調查後幫助揭露今次涉嫌欺詐的行為，並已向中國警方報告了此事。