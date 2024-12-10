恒指高開低收　成交額增至2475億元　阿里及騰訊均向下

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中央政治局會議於周一（9日）公布會在明年實施更積極財政政策，以及適度寬鬆貨幣政策，刺激港股勁升逾500點收市。不過同日美股則低收，其中道指跌240點或0.54%，納指及標指均跌0.6%。亞太區股市方面，日本股市於今日（10日）早段升逾百點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.18%，紐約期金則升0.03%。



【16:29】港股全日跌102點

港股今日高開655點，並曾重上21000點，可是升勢未能擴大之餘，更倒跌收市，成交額增至接近2,500億元。

中央政治局會議於周一（9日）指出，明年實施積極財政政策，以及適度寬鬆貨幣政策，刺激大市今早高開逾600點。不過大市升幅隨即大幅收窄，午後更倒跌。恒指收市報20311點，跌102點，國指跌54點，報7306點，科指跌64點，報4591點，成交額為2,475億元。

阿里（9988）跌0.3%﹑騰訊（0700）跌1.8%﹑美團（3690）升不足0.1%，小米（1810）平收，京東（9618）升0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌1.8%﹑理想（2015）跌2%﹑蔚來（9866）及比亞迪（1211）均跌0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.8%﹑安踏（2020）跌0.8%﹑李寧（2331）升0.3%﹑蒙牛（2319）平收。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%﹑港交所（0388）跌1%﹑友邦（1299）升1.9%。

【15:07】內地股市高收

內地股市高收，上証指數收市報3422點，升20點，深成指數收市報10812點，升80點，滬深300指數收市報3995點，升29點，創業板指數收市報2264點，升15點。

港股轉跌，恒指最新報20397點，跌16點。

【14:02】港股升幅不足100點

港股升幅在午後縮至不足100點，恒指最新報20510點，升96點，國指升20點，報7381點，科指升4點，報4661點。

金沙（1928）升3.4%﹑京東（9618）升3.1%﹑友邦（1299）升3%。

【12:17】港股半日升204點

中央政治局會議於周一（9日）舉行，並指出要在明年實施積極財政政策，及適度寬鬆貨幣政策。受到有關消息刺激，港股今早高開655點，並高見21070點。不過大市升勢未能再進一步，升幅更一度收窄至逾百點，半日升204點。恒指中午收市報20618點，國指升63點，報7424點，科指升36點，報4693點，成交額為1548.9億元。

物管股今早走勢個別，華潤萬象（1209）升4.8%，報32.5元，中海物業（2669）升3.8%﹑雅生活（3319）升1.9%。融創服務（1516）跌1.6%﹑碧桂園服務（6098）跌1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）升1.3%﹑潤地（1109）跌0.4%﹑融創（1918）跌1%﹑中海外（0688）跌0.4%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%﹑騰訊（0700）跌0.2%﹑美團（3690）升2.1%﹑小米（1810）升1.1%﹑京東（9618）升2.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.9%﹑蔚來（9866）升1.6%﹑理想汽車（2015）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%﹑友邦（1299）升3.4%﹑港交所（0388）升1.3%。

【11:09】港股升幅收窄至129點

港股升幅進一步收窄，恒指最新報20543點，升129點，國指升35點，報7395點，科指升12點，報4669點。

期指最新報20647點，跌3點，高水84點。

【09:41】港股升幅縮至361點

港股升幅收窄，恒指最新報20775點，升361點，國指升126點，報7487點，科指升85點，報4742點。

潤啤（0291）升7.9%，安踏（2020）升7.5%﹑申洲（2313）升6.5%﹑龍湖（0960）升6%﹑阿里健康（0241）升6%﹑美團（3690）升6%。

【09:25】港股高開655點

恒指最新報21070點，高開655點，國指最新報7615點，高開254點，科指最新報4854點，高開197點。

科技股方面，阿里（9988）高開5%﹑騰訊（0700）高開2.7%﹑美團（3690）高開6%﹑小米（1810）高開3.9%﹑京東（9618）高開5.7%。

內地高端美妝集團毛戈平（1318）今日掛牌，開報47.65元，較最終發售價29.80元高出59.90%。