Tesla或明年上半年推平價車型Model Q　內地起售價約14萬元人民幣

內地傳媒引述特斯拉（Tesla）投資者關係主管Travis Axelrod表示，有望於明年上半年推出平價車型Model Q，預期補貼後，售價料低於3萬美元（約23.4萬港元）。海外售價約2.5萬美元，上海工廠生產的車型，價格或約14萬元人民幣，意味較現時內地「入門版」Model 3，起售價為23.19萬元人民幣，低近四成。



Travis Axelrod於德銀舉行的投資者會議上透露，特斯拉目標是通過在內地推出更多車型來擴大其市場，包括三排長軸距的Model Y，冀到2025年實現20%至30%的銷售額增長。

至於Model Q內部代號為「Redwood」，據報道車長度為3,988毫米，較現有的Model 3小約15%，整車重量將減輕30%，製造成本亦顯著降低，預計成本將減半。

Tesla Robotaxi概念圖

Robotaxi將於明年於加州及德州推出

另外，Travis Axelrod又透露，Robotaxi將按原定計劃推出服務，預計明年率先在加州及德州推出。基於安全及法規考量，預期在推出初期，特斯拉將安排操作員遠端控制Robotaxi，而非完全靠電腦操控。